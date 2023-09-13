Український форвард став героєм сесії біля давньогрецького храму: величні фото з Англії
Кандидат до збірної України Назарій Русин презентований у статусі повноправного футболіста англійського "Сандерленда".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.
"Чорні коти" представили 24-річного українця після закриття всіх формальностей щодо переходу. Нападник отримав британську візу для виступів у чемпіонаті Англії.
"Ласкаво просимо до Вірсайду, Назарій Русин", – ідеться в повідомленні "Сандерленда" зі світлинами українського форварда біля язичницького храму часів Давньої Греції.
Русин перебрався до лав "чорних котів" орієнтовно за 2,5 млн євро плюс бонуси з луганської "Зорі". У новій команді українець виступатиме під 15-м номером. Контракт із "Сандрелендом" розрахований на 4 роки з опцією продовження співпраці ще на сезон.
Що відомо про "Сандерленд"
Англійський клуб із однойменного міста, заснований у 1879 році. "Чорні коти" – 6-разовий чемпіон Англії, дворазовий володар Кубка Англії, тріумфатор Суперкубка Англії-1936.
Загалом в еліті англійського футболу "Сандерленд" відіграв 87 сезонів, зокрема 16 кампаній у Прем'єр-лізі. Найвище досягнення в АПЛ – 7-ме місце (1999/2000, 2000/01). Вилетів до Чемпіоншипа після сезону 2016/17. Ще за рік опустився до Ліги 1, з якої повернувся перед минулим сезоном.
Головним тренером "чорних котів" упродовж року працює Тоні Маубрей. Наразі "Сандерленд" посідає 9-те місце. Найпринциповіші опоненти – "Ньюкасл" і "Мідлсбро".
Penshaw views #SAFC pic.twitter.com/d4PLqvUpXV— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 13, 2023
NR1️⃣5️⃣ #SAFC pic.twitter.com/xuibK0MjGk— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 13, 2023
#SAFC pic.twitter.com/5vykdV47Z8— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 13, 2023
До слова, напередодні збірна України закономірно поступилася Італії у кваліфікації до Євро-2024.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.