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Український форвард став героєм сесії біля давньогрецького храму: величні фото з Англії

Сандерленд, Середа 13 вересня 2023 11:59
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Український форвард став героєм сесії біля давньогрецького храму: величні фото з Англії Фото: Назарій Русин поруч із монументом Пеншоу (facebook.com/sunderlandafc)
Автор: Антон Федорців

Кандидат до збірної України Назарій Русин презентований у статусі повноправного футболіста англійського "Сандерленда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

"Чорні коти" представили 24-річного українця після закриття всіх формальностей щодо переходу. Нападник отримав британську візу для виступів у чемпіонаті Англії.

"Ласкаво просимо до Вірсайду, Назарій Русин", – ідеться в повідомленні "Сандерленда" зі світлинами українського форварда біля язичницького храму часів Давньої Греції.

Русин перебрався до лав "чорних котів" орієнтовно за 2,5 млн євро плюс бонуси з луганської "Зорі". У новій команді українець виступатиме під 15-м номером. Контракт із "Сандрелендом" розрахований на 4 роки з опцією продовження співпраці ще на сезон.

Що відомо про "Сандерленд"

Англійський клуб із однойменного міста, заснований у 1879 році. "Чорні коти" – 6-разовий чемпіон Англії, дворазовий володар Кубка Англії, тріумфатор Суперкубка Англії-1936.

Загалом в еліті англійського футболу "Сандерленд" відіграв 87 сезонів, зокрема 16 кампаній у Прем'єр-лізі. Найвище досягнення в АПЛ – 7-ме місце (1999/2000, 2000/01). Вилетів до Чемпіоншипа після сезону 2016/17. Ще за рік опустився до Ліги 1, з якої повернувся перед минулим сезоном.

Головним тренером "чорних котів" упродовж року працює Тоні Маубрей. Наразі "Сандерленд" посідає 9-те місце. Найпринциповіші опоненти – "Ньюкасл" і "Мідлсбро".

До слова, напередодні збірна України закономірно поступилася Італії у кваліфікації до Євро-2024.

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