Український фінтех на глобальній карті: монета WBT увійшла до індексів S&P

У WhiteBIT називають це історичним моментом, оскільки вперше нативний токен криптобіржі з українським корінням був включений до криптовалютних індексів S&P. Таке інституційне визнання підкреслює світове лідерство компанії, заснованої українцем, та безпрецедентну інституційну довіру до її активів.

Інституційний знак якості та глобальне визнання

WBT тепер є частиною S&P Cryptocurrency Broad Digital Market (BDM) Index, який відстежує динаміку провідних цифрових активів, що відповідають жорстким інституційним критеріям ліквідності, ринкової капіталізації та прозорості.

Окрім ключового індексу BDM, WBT також була додана до ще чотирьох стратегічних бенчмарків:

"Визнання S&P DJI - це не просто включення до індексу, це сигнал того, що криптоінфраструктура нашого регіону досягла світових інституційних стандартів", - прокоментував CEO WhiteBIT Володимир Носов. - "Це поворотний момент не лише для нашої компанії, а й для еволюції регульованих криптосервісів у всьому світі".

Що це означає для інвесторів та галузі?

Для включення до цих індексів потрібна багатоквартальна історія стабільної ліквідності, прозоре формування ціни та передбачувана ринкова капіталізація. Це свідчить про становлення WBT як зрілого, інституційно значущого активу.

Стратегічний вимір: Присутність WBT у провідних криптовалютних індексах S&P Dow Jones розміщує компанію на глобальній карті постачальників цифрових активів інституційного класу. Фінансовий вплив: WBT стає частиною аналітичних систем, які використовуються інвестиційними компаніями для формування довгострокових стратегій розподілу активів, дизайну ETF/ETN та моделювання портфелів.

Це розширене визнання відбулося після періоду стійкого зростання WBT, під час якого монета досягла нового історичного максимуму - $62,96 (18 листопада 2025 року), попри падіння крипторинку.

Цей прецедент доводить: українська технологічна експертиза активно лідирує у формуванні інституційних стандартів на глобальному ринку Web3.