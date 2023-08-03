Український фільм, який підкорив Канни. Дивіться «ПАМФІР» онлайн на SWEET.TV без реклами

Велика добірка українського кіно в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV поповнилася фільмом «Памфір», який підкорив Україну, Канни і світ. Дивитися «Памфір» онлайн на SWEET.TV у відмінній якості і без реклами можна вже зараз.

Фільм «Памфір» – стрічка, в якій все продумано до дрібниць: від одягу до кольорів. Фільму 6 хвилин аплодували в Каннах. Він зібрав 18 нагород (поки) на різних фестивалях. Увійшов до списку найкращих фільмів-2023 за версією The Guardian. Творці згадують, що іноземці після перегляду казали: що їм тепер зрозуміло, чому українці так завзято борються за Україну і чому ми єдині й упевнені в перемозі.

І хоча режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук задумував фільм як «фестивальну історію», sold out в кінотеатрах говорить про те, що на це кіно чекали. Вмикайте фільм «Памфір» онлайн на SWEET.TV вже зараз.

Про що фільм

Леонід ― заробітчанин і у минулому контрабандист на прізвисько Памфір, який мешкає у маленькому селі на кордоні з Румунією. Він повертається з заробітків до України напередодні свята Маланки. В нього є дружина, син і бажання і надалі чесно заробляти гроші. Але випадок із сином змушує його повернутися до кримінального минулого. Корупція, боротьба за владу, конкуренція серед контрабандистів ― то дуже важливий фон, на тлі якого розгортається ця історія.

Цікаві факти про фільм

Ідея створити «Памфір» у режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука з’явилася під час навчання в Карпенка-Карого, тобто, над фільмом робота велася 10+ років! Він порівнює свій фільм з полотнами Босха та Брейгеля старшого: «Ідея «Памфіру» оформилася у 2015-му, і десь з 2016-2017 років я почав виводити власну формулу кіноживопису — коли кіно, по суті, це рухомий живопис».

Щоб атмосфера під час зйомок була потужною, режисер забороняв членам команди спілкуватися з акторами: «Членів команди я просив не розмовляти — тобто актори здебільшого спілкувалися з акторами, аби зберегти атмосферу».

Зйомки відбувалися в Карпатах. Така складна локація потребувала незвичного підходу. До місця зйомок актори та група добиралися кіньми і навіть КУНГами (старими військовими фургонами). Щоб забезпечити електропостачання, був свій генератор.

Декораціями були села, в яких знімали, але й створювалися власні. Наприклад, для трьох знімальних днів «збудували» автобусну зупинку, яка дуже здивувала місцевих, бо виникла на незвичному для неї місці. Цю зупинку створили ще в Києві з розбірних елементів і звели на місцевості за півгодини.

Оля Юрасова, концепт-художниця, зазначає, що для створення правильної атмосфери група їздила у творчі експедиції: «Для мене було важливо знайти концепцію кольору ― те, від чого можна було би відштовхуватися візуально. Перше, що мене надихнуло, – це фаюмські портрети, їхній колір, кольорові контрасти. Це було відправною точкою».

Сцена бійки у фільмі «Памфір» — одна з найвидовищніших. Хоча найскладнішою була сцена самої Маланки. За задумом автора, в цьому епізоді мала бути втілена ідея «один проти всіх», але показати її потрібно було небанально.

На участь у фільмі було подано 1000+ заявок. Відбір був дуже ретельним. Памфір як герой розвивався 8 років. Але зустріч з Олександром Яцентюком, актором, який втілив Памфіра, змінила уявлення про персонажа. Режисер згадує, як на його прохання набрати вагу, актор запитав не про «Скільки треба», а «Скільки в мене є часу». Це його вразило.

Хоча фільм створювався переважно для фестивальних показів, глядачі зустріли його схвально ― солдаути у кінотеатрах, гарні відгуки у соцмережах, десятки тисяч глядачів.

Як актори вчилися розмовляти

Особливу увагу режисер приділяв тому, щоб актори розмовляли на діалекті: «Коли я писав сценарій, в мене вже був закладений діалект — я провів дитинство на Буковині і багато чого знав». До зйомок для акторів був організований «табір», де всі жили і вчилися відчувати мову. Допомагав в цьому філолог Василь Зеленчук. Він вчив акторів правильній фонетиці, розповідав, як утворюються звуки. Це були справжні уроки з мови.

До навчання долучалися і місцеві, які підмічали огріхи і допомагали їх виправляти. І якщо на базарі у актора хтось питав, звідки той, з якого села, ― то це можна було вважати успіхом, бо прийняли за місцевого.

Про війну і «Памфіра»

Фільм зняли до початку повномасштабного вторгнення, але останні етапи були завершені вже після 24 лютого 2022 року. У фільмі можна побачити на задньому плані щит з Майдану. Також, за задумом, один з друзів Памфіра, Богдан, пішов добровольцем в АТО і загинув.

Війна забрала Володимира Чорного, художника-декоратора стрічки: «Володимир пішов служити добровольцем, хоч у центрі комплектації втратили його документи» ― написала його дружина у Facebook.

Режисер фільму Дмитро Сухолиткий-Собчук «зустрів» війну у Києві, недалеко від його будинку влучила бомба. Потім він документував війну в Києві та Львові, а також готував проєкт для The New Yorker і став волонтером.

Це фільм про сильну людину, яка виборює своє право на життя. Іван Михайлов, художник-постановник, каже: «Коли було складно, ми казали, що треба згадати Памфіра, бо він же бореться».

Якщо ви не бачили цей фільм в кінотеатрах, або хочете передивитися ще раз, вмикайте вже зараз на SWEET.TV. Сповнюємося сили духу, щоб продовжувати нашу боротьбу за свободу і незалежність.

SWEET.TV і національна самосвідомість: ТОП-3 факти

Факт № 1. SWEET.TV ― НАЦІОНАЛЬНИЙ онлайн-кінотеатр. І національний ― то не пусті слова. SWEET.TV започаткував проєкт «Hollywood українською», в рамках якого перекладає українською фільми, трейлери, серіали. Вже перекладено понад 800 одиниць контенту. Завдяки «Hollywood українською» дітлахи можуть дивитися мультсеріал «Монстри на канікулах» солов’їною. «Ми започаткували проєкт «Hollywood українською» бо вважаємо, що український глядач заслуговує на якісний дубляж. Для SWEET.TV українізація фільмів — це вже давно норма, яку ми визначили для себе самі, ― говорить директор компанії Олександр Резунов. ― Саме якісна українізація викликає захоплення. Такий фільм хочеться цитувати. І саме такий дубляж ми намагаємося створювати. Як це виходить ― можна побачити в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV. Наша мета ― закохати в українську мову якомога більше людей. Я впевнений, нам це вдається».

Факт № 2. На SWEET.TV ― одна з найкращих добірок українського кіно. Є тут фільми і про національних героїв минулого і сучасності, і комедії, і бойовики, і мультики. І, звісно, українські серіали, серед яких провідне місце посідають «Перші ластівки» і серіал, знятий під час війни, «Я ― Надія».

Факт № 3. З перших днів повномасштабної війни SWEET.TV допомагає нашим захисникам і захисницям. Серед останніх проєктів ― організація концертного туру «З піснями до перемоги», завдяки якому зібрали понад 700 тис. грн., на які були закуплені автомобіль, одяг, взуття, необхідне обладнання.

SWEET.TV ― це наше, українське. Сучасне українське кіно перемагає на фестивалях, йому аплодують на іноземних показах, воно збирає повні зали на батьківщині і за кордоном. Тож давайте дивитися наше, рідне. Адже в нас стільки чудових фільмів. Вже хочете щось обрати? Тоді обирайте на SWEET.TV. Тут велика колекція кіно у підписці. Щоб його подивитися, достатньо підключити безкоштовний тиждень навіть без приєднання картки Телеканали і фільми онлайн у високій якості

Гарного перегляду