Украинский фильм, покоривший Канны. Смотрите «ПАМФИР» онлайн на SWEET.TV без рекламы

Большая подборка украинского кино в национальном онлайн-кинотеатре SWEET.TV пополнилась фильмом «Памфир», покорившим Украину, Канны и мир. Смотреть "Памфир" онлайн на SWEET.TV в отличном качестве и без рекламы можно уже сейчас.

Фильм «Памфир» – лента, в которой все продумано до мелочей: от одежды до цветов. Фильму 6 минут аплодировали в Каннах. Он собрал 18 наград (пока) на разных фестивалях. Вошел в список лучших фильмов-2023 по версии The Guardian. Создатели вспоминают, что иностранцы после пересмотра говорили: что им теперь понятно, почему украинцы так упорно борются за Украину и почему мы едины и уверены в победе.

И хотя режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук задумывал фильм как «фестивальную историю», sold out в кинотеатрах говорит о том, что этого кино ждали. Включайте фильм "Памфир" онлайн на SWEET.TV уже сейчас.

О чем фильм

Леонид ― гастарбайтер и в прошлом контрабандист по прозвищу Памфир, проживающий в маленькой деревне на границе с Румынией. Он возвращается с заработков в Украину в канун праздника Маланки. У него есть жена, сын и желание и дальше честно зарабатывать деньги. Но случай с сыном заставляет его вернуться в криминальное прошлое. Коррупция, борьба за власть, конкуренция среди контрабандистов – это очень важный фон, на фоне которого разворачивается эта история.

Интересные факты о фильме

Идея создать «Памфир» у режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука появилась во время учебы у Карпенко-Карого, то есть над фильмом работа велась 10+ лет! Он сравнивает свой фильм с полотнами Босха и Брейгеля старшего: «Идея «Памфира» оформилась в 2015-м, и где-то с 2016-2017 годов я начал выводить свою формулу киноживописи — когда кино, по сути, это подвижная живопись».

Чтобы атмосфера во время съемок была мощной, режиссер запрещал членам команды общаться с актерами: «Членов команды я просил не разговаривать, то есть актеры в основном общались с актерами, чтобы сохранить атмосферу».

Съемки проходили в Карпатах. Такая сложная локация нуждалась в необычном подходе. До места съемок актеры и группа добирались лошадьми и даже Кунгами (старыми военными фургонами). Чтобы обеспечить электроснабжение, был свой генератор.

Сцена потасовки в фильме «Памфир» — одна из самых зрелищных. Хотя самой сложной была сцена самой Маланки. По задумке автора, в этом эпизоде должна была быть воплощена идея «один против всех», но показать ее нужно было небанально.

На участие в фильме было подано 1000+ заявок. Отбор был очень тщательным. Памфир как герой развивался 8 лет. Но встреча с Александром Яцентюком, воплотившим Памфира актером, изменила представление о персонаже. Режиссер вспоминает, как по его просьбе прибавить в весе, актер спросил не о «Сколько надо», а «Сколько у меня есть времени». Это его поразило.

Хотя фильм создавался преимущественно для фестивальных показов, зрители встретили его одобрительно – солдауты в кинотеатрах, хорошие отзывы в соцсетях, десятки тысяч зрителей.

Как актеры учились разговаривать

Особое внимание режиссер уделял тому, чтобы актеры разговаривали на диалекте: "Когда я писал сценарий, у меня уже был заложен диалект - я провел детство на Буковине и многое знал". Для съемок для актеров был организован «лагерь», где все жили и учились ощущать язык. Помогал в этом филолог Василий Зеленчук. Он учил актеров правильной фонетике, рассказывал, как образуются звуки. Это были подлинные уроки по языку.

К обучению приобщались и местные, которые подмечали огрехи и помогали их исправлять. И если на базаре у актера кто-то спрашивал, откуда тот, из какого села, то это можно было считать успехом, потому что приняли за местного.

О войне и «Памфире»

Фильм был снят до начала полномасштабного вторжения, но последние этапы были завершены уже после 24 февраля 2022 года. В фильме можно увидеть на заднем плане щит с Майдана. Также, по задумке, один из друзей Памфира, Богдан, ушел добровольцем в АТО и погиб.

Война забрала Владимира Черного, художника-декоратора фильма: «Владимир пошел служить добровольцем, хотя в центре комплектации потеряли его документы» – написала его жена в Facebook.

Режиссер фильма Дмитрий Сухолиткий-Собчук «встретил» войну в Киеве, недалеко от его дома попала бомба. Затем он документировал войну в Киеве и Львове, а также готовил проект The New Yorker и стал волонтером.

Это фильм о сильном человеке, борющемся за свое право на жизнь. Иван Михайлов, художник-постановщик, говорит: «Когда было сложно, мы говорили, что нужно вспомнить Памфира, потому что он борется».

Если вы не видели этот фильм в кинотеатрах или хотите пересмотреть еще раз, включайте уже сейчас на SWEET.TV. Исполняемся силы духа, чтобы продолжать нашу борьбу за свободу и независимость.

SWEET.TV и национальное самосознание: ТОП-3 факта

Факт №1. SWEET.TV ― НАЦИОНАЛЬНЫЙ онлайн-кинотеатр. И национальный ― это не пустые слова. SWEET.TV положил начало проекту «Hollywood на украинский», в рамках которого переводит на украинский фильмы, трейлеры, сериалы. Уже переведено более 800 единиц контента. Благодаря «Hollywood на украинском» дети могут смотреть мультсериал «Монстры на каникулах» соловьиной. «Мы положили начало проекту «Hollywood на украинском» потому что считаем, что украинский зритель заслуживает качественного дубляжа. Для SWEET.TV украинизация фильмов – это уже давно норма, которую мы определили для себя сами, – говорит директор компании Александр Резунов. ― Именно качественная украинизация вызывает восхищение. Такой фильм хочется цитировать. И именно такой дубляж мы стараемся создавать. Как это получается, можно увидеть в онлайн-кинотеатре SWEET.TV. Наша цель – влюбить в украинский язык как можно больше людей. Я уверен, что нам это удается».

Факт №2. На SWEET.TV ― одна из лучших подборок украинского кино. Есть здесь фильмы и о национальных героях прошлого и современности, и комедиях, и боевиках, и мультиках. И, конечно, украинские сериалы, среди которых ведущее место занимают Первые ласточки и сериал, снятый во время войны, Я - Надежда.

Факт №3. С первых дней полномасштабной войны SWEET.TV помогает нашим защитникам и защитницам. Среди последних проектов – организация концертного тура «С песнями к победе», благодаря которому собрали более 700 тыс. грн., на которые были закуплены автомобиль, одежда, обувь, необходимое оборудование.



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