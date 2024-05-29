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Український дует став чемпіоном Європи з кульової стрільби

Фото: Дар'я Дудка та Сергій Куліш вибороли європейське "золото" (Facebook/European Shooting Confederation)
Автор: Антон Федорців

Українці Дар'я Дудка та Сергій Куліш виграли чемпіонат Європи 2024 року в змаганнях змішаних команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Вітчизняний тандем здолав дует норвежців у фіналі. Підсумковий рахунок вирішального протистояння – 17:15 на користь українців.

Дудка та Куліш тріумфували в стрільбі з трьох положень. Доповнила подіум пара швейцарських стрільців. Здобута ними нагорода стала другою для збірної України на турнірі в хорватському Осієку.

Чемпіонат Європи-2024 – останній турнір, на якому розігрують олімпійські ліцензії. Честь України на змаганнях представляють 32 спортсмени в двох категоріях – дорослі та юніори.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

Україна офіційно підтвердила участь в Олімпіаді та Паралімпіаді. Гаслом збірної стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги"). Наразі участь в змаганнях забезпечили 105 українських спортсменів і 113 вітчизняних параатлетів.

Росія і Білорусь не виступатимуть в командних турнірах. Водночас МОК допустив окремих білоруських і російських спортсменів до змагань у статусі нейтральних.

До слова, напередодні Куліш став віце-чемпіоном Європи в стрільбі з трьох положень з 50-ти метрів.

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