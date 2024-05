Український дует став чемпіоном Європи з кульової стрільби

Вітчизняний тандем здолав дует норвежців у фіналі. Підсумковий рахунок вирішального протистояння – 17:15 на користь українців.

Дудка та Куліш тріумфували в стрільбі з трьох положень. Доповнила подіум пара швейцарських стрільців. Здобута ними нагорода стала другою для збірної України на турнірі в хорватському Осієку.

Чемпіонат Європи-2024 – останній турнір, на якому розігрують олімпійські ліцензії. Честь України на змаганнях представляють 32 спортсмени в двох категоріях – дорослі та юніори.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

Україна офіційно підтвердила участь в Олімпіаді та Паралімпіаді. Гаслом збірної стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги"). Наразі участь в змаганнях забезпечили 105 українських спортсменів і 113 вітчизняних параатлетів.

Росія і Білорусь не виступатимуть в командних турнірах. Водночас МОК допустив окремих білоруських і російських спортсменів до змагань у статусі нейтральних.