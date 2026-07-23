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Український дрон вполював російський "Бук-М3" вартістю 50 млн доларів (відео)

16:11 23.07.2026 Чт
1 хв
Установку в той момент перекидали ближче до фронту
aimg Валерія Абабіна
Фото: Пускова установка комплексу "Бук-М3" (росЗМІ)

На Донеччині українські прикордонники дроном знищили російську зенітно-ракетну установку "Бук-М3", яку окупанти перекидали ближче до фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонний підрозділ "Фенікс" у Telegram.

Підрозділ "Фенікс" описав удар як приклад "нової економіки війни" - коли одним дроном вартістю кілька тисяч доларів завдають противнику втрат у приблизно 50 мільйонів.

"Цієї ночі на Донеччині наш дрон вполював зенітно-ракетну установку 'Бук-М3' просто на марші. Окупанти не очікували такої 'теплої' зустрічі, тому не криючись перекидали техніку ближче до фронту", - розповіли у підрозділі.

За словами прикордонників, після удару установка більше не несе загрози українським силам.

Нагадаємо, ще у березні 2026 року прикордонники підрозділу "Фенікс" на Луганщині знищили рідкісну ціль вартістю 600 тисяч доларів - рухому радіорелейну станцію зв'язку Р-416Г-МС, яка забезпечувала цифровий зв'язок між передовою та командними пунктами росіян.

А у травні 2025 року, розвідники бригади "Чорний ліс" знищили дронами інший російський "Бук-М3", вартість якого перевищує 40 млн доларів.

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