Украинский дрон уничтожил российский "Бук-М3" стоимостью 50 млн долларов (видео)

В Донецкой области украинские пограничники дроном уничтожили российскую зенитно-ракетную установку "Бук-М3", которую оккупанты опрокидывали ближе к фронту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничное подразделение "Феникс" в Telegram.
Подразделение "Феникс" описало удар как пример "новой экономики войны" - когда одним дроном стоимостью несколько тысяч долларов наносят противнику потери в примерно 50 миллионов.
"Этой ночью на Донетчине наш дрон подстрелил зенитно-ракетную установку 'Бук-М3' прямо на марше. Оккупанты не ожидали такой 'теплой' встречи, поэтому не таясь опрокидывали технику ближе к фронту", - рассказали в подразделении.
По словам пограничников, после удара установка больше не несет угрозы украинским силам.
Напомним, еще в марте 2026 года пограничники подразделения "Феникс" в Луганской области уничтожили редкую цель стоимостью 600 тысяч долларов - подвижную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС, которая обеспечивала цифровую связь между передовой и командными пунктами россиян.
А в мае 2025 года разведчики бригады "Черный лес" уничтожили дронами другой российский "Бук-М3" , стоимость которого превышает 40 млн долларов.