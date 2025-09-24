Український дрон "Толока" може розгромити Кримський міст та порти РФ, - Forbes

Що відомо про "Толоку"

У виданні зазначили, що Україна зарекомендувала себе як лідер у застосуванні бойових безпілотників. Мова як про малі FPV-дроніи, так і великі "бомбардувальники" - що завдали значних втрат російським силам.

Саме тому наступним етапом стало підкорення підводної сфери. Наразі відомо, що модель TLK-1000 є доповненням лінійки, у якій вже є TLK-150 та TLK-400. Це компактні "розумні торпеди" та автономні апарати.

За наявними характеристиками:

TLK-150 - "розумна торпеда" з електричним приводом і боєголовкою до ~15–50 кг, дальністю до 60 миль;

TLK-400 - підводний дрон довжиною близько 40 футів, автономність до 2 місяців, дальність близько 800 миль, вантажопідйомність до 1000 фунтів;

TLK-1000 - флагман лінійки з корисним навантаженням до 5 тонн, здатний діяти на значних глибинах і відстанях.

Як зазначають виробники, у цьому озпідкреслюють використання штучного інтелекту для навігації й автономного прийняття рішень, хоча деталі тестів і обмежень цих систем публічно не розкриваються.

Кримський міст під загрозою

Керченський міст і морські платформи в Чорному морі мають для Росії не лише стратегічне, а й символічне значення. Українські атаки - від вибуху вантажівки-камікадзе у жовтні 2022-го до ударів безпілотних човнів у 2023–2024 роках - довели вразливість цієї інфраструктури, хоча повного руйнування опор поки не сталося.

Використання підводних апаратів із потужними зарядами ускладнює протимінні дії, підвищує ризики для судноплавства та баз. Морські міни й підводні вибухи здатні ефективно блокувати доступ до портів, потребують значних ресурсів для розмінування й можуть затримувати операції навіть без масштабних руйнувань.

Потужні дрони “Толока” теоретично можуть прокладати коридори для нових атак, зокрема запуску FPV-ескадрилій чи ударів по берегових об’єктах.

Підводні роботизовані системи у світі

Великі автономні підводні системи розробляють США, Велика Британія, Австралія, Китай, Франція, Ізраїль та інші країни. Водночас український підхід вирізняється ставкою на дешевші, масові й одноразові рішення, що робить їх придатними для широкого застосування в умовах обмежених ресурсів.

Поява "Толоки", як зазначає видання, виводить підводну війну на новий рівень - від розвідки та протимінної боротьби до можливих наступальних ударів по ключовій інфраструктурі. Це змушує сторони зміцнювати як надводні, так і підводні оборонні системи, перетворюючи Чорне море на ще більш небезпечний театр бойових дій