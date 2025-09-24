Український дрон "Толока" може розгромити Кримський міст та порти РФ, - Forbes

Новий український підводний човен "Толока" (TLK-1000) може становити серйозну загрозу інфраструктурним об’єктам Росії, зокрема Керченському мосту та морським платформам у Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
У виданні зазначили, що Україна зарекомендувала себе як лідер у застосуванні бойових безпілотників. Мова як про малі FPV-дроніи, так і великі "бомбардувальники" - що завдали значних втрат російським силам.
Саме тому наступним етапом стало підкорення підводної сфери. Наразі відомо, що модель TLK-1000 є доповненням лінійки, у якій вже є TLK-150 та TLK-400. Це компактні "розумні торпеди" та автономні апарати.
За наявними характеристиками:
Як зазначають виробники, у цьому озпідкреслюють використання штучного інтелекту для навігації й автономного прийняття рішень, хоча деталі тестів і обмежень цих систем публічно не розкриваються.
Керченський міст і морські платформи в Чорному морі мають для Росії не лише стратегічне, а й символічне значення. Українські атаки - від вибуху вантажівки-камікадзе у жовтні 2022-го до ударів безпілотних човнів у 2023–2024 роках - довели вразливість цієї інфраструктури, хоча повного руйнування опор поки не сталося.
Використання підводних апаратів із потужними зарядами ускладнює протимінні дії, підвищує ризики для судноплавства та баз. Морські міни й підводні вибухи здатні ефективно блокувати доступ до портів, потребують значних ресурсів для розмінування й можуть затримувати операції навіть без масштабних руйнувань.
Потужні дрони “Толока” теоретично можуть прокладати коридори для нових атак, зокрема запуску FPV-ескадрилій чи ударів по берегових об’єктах.
Великі автономні підводні системи розробляють США, Велика Британія, Австралія, Китай, Франція, Ізраїль та інші країни. Водночас український підхід вирізняється ставкою на дешевші, масові й одноразові рішення, що робить їх придатними для широкого застосування в умовах обмежених ресурсів.
Поява "Толоки", як зазначає видання, виводить підводну війну на новий рівень - від розвідки та протимінної боротьби до можливих наступальних ударів по ключовій інфраструктурі. Це змушує сторони зміцнювати як надводні, так і підводні оборонні системи, перетворюючи Чорне море на ще більш небезпечний театр бойових дій
Нагадаємо, декілька днів тому на виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025 у Львові показали вітчизняний підводний дрон TOLOKA, який здатен бити на 2000 кілометрів.