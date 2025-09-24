Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes

Что известно о "Толоке"

В издании отметили, что Украина зарекомендовала себя как лидер в применении боевых беспилотников. Речь как о малых FPV-дронах, так и больших "бомбардировщиках" - что нанесли значительные потери российским силам.

Именно поэтому следующим этапом стало покорение подводной сферы. Известно, что модель TLK-1000 является дополнением линейки, в которой уже есть TLK-150 и TLK-400. Это компактные "умные торпеды" и автономные аппараты.

По имеющимся характеристикам:

TLK-150 - "умная торпеда" с электрическим приводом и боеголовкой до ~15-50 кг, дальностью до 60 миль;

TLK-400 - подводный дрон длиной около 40 футов, автономность до 2 месяцев, дальность около 800 миль, грузоподъемность до 1000 фунтов;

TLK-1000 - флагман линейки с полезной нагрузкой до 5 тонн, способный действовать на значительных глубинах и расстояниях.

Как отмечают производители, в этом подчеркивается использование искусственного интеллекта для навигации и автономного принятия решений, хотя детали тестов и ограничений этих систем публично не раскрываются.

Крымский мост под угрозой

Керченский мост и морские платформы в Черном море имеют для России не только стратегическое, но и символическое значение. Украинские атаки - от взрыва грузовика-камикадзе в октябре 2022-го до ударов беспилотных лодок в 2023-2024 годах - доказали уязвимость этой инфраструктуры, хотя полного разрушения опор пока не произошло.

Использование подводных аппаратов с мощными зарядами усложняет противоминные действия, повышает риски для судоходства и баз. Морские мины и подводные взрывы способны эффективно блокировать доступ к портам, требуют значительных ресурсов для разминирования и могут задерживать операции даже без масштабных разрушений.

Мощные дроны "Толока" теоретически могут прокладывать коридоры для новых атак, в частности запуска FPV-эскадрилий или ударов по береговым объектам.

Подводные роботизированные системы в мире

Крупные автономные подводные системы разрабатывают США, Великобритания, Австралия, Китай, Франция, Израиль и другие страны. В то же время украинский подход отличается ставкой на более дешевые, массовые и одноразовые решения, что делает их пригодными для широкого применения в условиях ограниченных ресурсов.

Появление "Толоки", как отмечает издание, выводит подводную войну на новый уровень - от разведки и противоминной борьбы до возможных наступательных ударов по ключевой инфраструктуре. Это заставляет стороны укреплять как надводные, так и подводные оборонительные системы, превращая Черное море в еще более опасный театр боевых действий