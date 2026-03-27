Український досвід для світу: ДТЕК запропонував партнерам підхід до захисту енергетики

16:03 27.03.2026 Пт
Українські напрацювання можуть використати в умовах загроз на Близькому Сході
Очільник ДТЕК Макмим Тімченко (фото: dtek.com)

Компанія ДТЕК готова поділитися з міжнародними партнерами своїм досвідом захисту енергетичних обʼєктів від ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар генерального директора ДТЕК Максима Тімченка виданню Axios.

Читайте також: Очільник ДТЕК Тімченко на CERAWeek обговорив інвестиції в Україну: яка позиція глобальних лідерів

Він зазначив, що компанія набула значного досвіду у захисті обладнання, управлінні кризовими ситуаціями, забезпеченні безпеки персоналу під час атак, а також у швидкому реагуванні та відновленні.

"Ми багато чого навчилися: як захищати наше обладнання, як керувати ситуацією, як забезпечити, щоб люди перебували в безпечних місцях під час атак, як реагувати та відновлюватися за дуже короткий проміжок часу", - сказав Максим Тімченко.

За його словами, ДТЕК добре розуміє, як діяти в умовах, подібних до тих, що нині спостерігаються на Близькому Сході, і готовий ділитися цими знаннями з партнерами.

"Тож ми маємо повне розуміння того, що робити в умовах, які зараз спостерігаємо на Близькому Сході. І, звісно, ми готові ділитися цими знаннями з нашими союзниками", - зауважив гендиректор ДТЕК.

Тімченко наголосив, що для початку потрібно забезпечити захист людей, визначити список пріоритетних обʼєктів, ані в першу чергу потребують допомоги та налагодити тісну співпрацю з силами ППО.

Нагадаємо, раніше очільник ДТЕК Максим Тімченко на безпековій конференції у Мюнхені обговорив зі світовими лідерами посилення безпеки української енергосистеми.

