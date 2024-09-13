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Український чемпіон MMA завершив виступи в провідній серії

Фото: Ярослав Амосов надалі не виступатиме в Bellator (instagram.com/s_amoskin)
Автор: Антон Федорців

Український боєць змішаних мистецтв Ярослав Амосов і американська спортивна організація Bellator пішли різними шляхами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена.

31-річний українець закінчив співпрацю з другим за величиною MMA-чемпіонатом планети. Їхня співпраця тривала 6 років, а в 2021-2023 рр. боєць володів чемпіонським поясом.

"Друзі, скінчився мій контракт з Bellator. Це були незабутні 6 років. Час, який назавжди залишиться в моєму серці. Всім дякую, скоро я повідомлю про свої наступні дії. Незабутні емоції під час завоювання титулу, ще більші під час його захисту, перша поразка за 11 років, війна в рідній країні, але я впевнений, це зробило мене тільки сильнішим", – написав Амосов.

За словами бійця змішаних мистецтв, він продовжить виступи в октагоні. Українець заінтригував продовженням кар'єри, пообіцявши "новий старт" незабаром. Найімовірніше, Амосов виступатиме під егідою іншої MMA-організації.

 

 

 

Хто такий Ярослав Амосов

Уродженець Ірпеня, за ініціативи вітчима почав займатися бойовим самбо в 15 років. Тричі чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи, володар низки інших національних і міжнародних титулів у дисципліні.

Із 2012 року дебютував на професіональному рівні в MMA. Спершу виступав під егідою Tech-Krep FC, а потім приєднався до Bellator. У червні 2021-го завоював чемпіонський пояс у напівсередній вазі. У листопаді торік зазнав першої поразки в професіоналах, програвши ямайцю Джексону.

Рекорд на рівні MMA – 27 перемог, 1 поразка. Після повномасштабного вторгнення РФ став на захист України, а чемпіонський пояс сховав у підвалі батьківського дому в Ірпені.

До слова, раніше UFC скасував бій Макгрегора проти Чендлера через травму ірландця.

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