ua en ru
Пт, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Макгрегор не битиметься з Чендлером: бій UFC офіційно скасований

Лас-Вегас, П'ятниця 14 червня 2024 13:46
UA EN RU
Макгрегор не битиметься з Чендлером: бій UFC офіційно скасований Фото: Конор Макгрегор наразі не повернеться в октагон (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Ірландський боєць змішаних мистецтв Конор Макгрегор не повернеться в Ultimate Fighting Championship (UFC) у заплановані терміни.

Про це заявив президент UFC Дана Вайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram функціонера.

Бій Макгрегор – Чендлер 29 червня не відбудеться. Поєдинок був запланований у рамках UFC 303. Захід прийме Лас-Вегас під час Міжнародного бійцівського тижня.

Вайт розкрив причину зриву бою. Нею нібито стала травма Макгрегора. Сторони намагатимуться організувати поєдинок до кінця 2024 року. Новими часовими орієнтирами стали серпень і вересень.

Макгрегор востаннє виходив в октагон влітку 2021-го. Два його останні поєдинки під егідою UFC – проти американця Дастіна Пор'є – завершилися поразками технічним нокаутом. У другому бою ірландець ще й зламав ногу.

Хто такий Конор Макгрегор

Уродженець передмістя Дубліна, займався футболом і бойовими мистецтвами. Колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вазі, пробувався у профі-боксі.

Професіональну кар'єру в змішаних єдиноборствах розпочав у 2008 році. Провів 28 поєдинків в октагоні, в яких здобув 22 перемоги. У 2017-му вийшов на виставковий боксерський поєдинок проти Флойда Мейвезера. Заробив за бій орієнтовно 130 млн доларів, хоча програв технічним нокаутом у 10-му раунді.

У 2018 році запустив виробництво віскі під назвою Proper Twelve. У березні цьогоріч вийшов фільм "Придорожній заклад", де зіграв головну роль поруч із Джейком Джілленголом.

До слова, раніше зібрали підбірку спортивних серіалів за 2024 рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
UFC Конор Макгрегор
NEWS
Від фронту до тилу. Як Україна дістає літаки РФ та що треба для перемоги у повітрі
Від фронту до тилу. Як Україна дістає літаки РФ та що треба для перемоги у повітрі
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку