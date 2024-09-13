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Украинский чемпион MMA завершил выступления в ведущей серии

Фото: Ярослав Амосов в дальнейшем не будет выступать в Bellator (instagram.com/s_amoskin)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боец смешанных искусств Ярослав Амосов и американская спортивная организация Bellator пошли по разным путям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена.

31-летний украинец закончил сотрудничество со вторым по величине MMA-чемпионатом планеты. Их сотрудничество длилось 6 лет, а в 2021-2023 гг. боец владел чемпионским поясом.

"Друзья, закончился мой контракт с Bellator. Это были незабываемые 6 лет. Время, которое навсегда останется в моем сердце. Всем спасибо, скоро я сообщу о своих последующих действиях. Незабываемые эмоции во время завоевания титула, еще большие во время его защиты, первое поражение за 11 лет, война в родной стране, но я уверен, это сделало меня только сильнее", – написал Амосов.

По словам бойца смешанных искусств, он продолжит выступления в октагоне. Украинец заинтриговал продолжением карьеры, пообещав "новый старт" в скором времени. Скорее всего, Амосов будет выступать под эгидой другой MMA-организации.

 

 

 

Кто такой Ярослав Амосов

Уроженец Ирпеня, по инициативе отчима начал заниматься боевым самбо в 15 лет. Трижды чемпион мира, двукратный чемпион Европы, обладатель ряда других национальных и международных титулов в дисциплине.

С 2012 года дебютировал на профессиональном уровне в MMA. Сначала выступал под эгидой Tech-Krep FC, а затем присоединился к Bellator. В июне 2021-го завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе. В ноябре прошлого года потерпел первое поражение в профессионалах, проиграв ямайцу Джексону.

Рекорд на уровне MMA – 27 побед, 1 поражение. После полномасштабного вторжения РФ встал на защиту Украины, а чемпионский пояс спрятал в подвале родительского дома в Ирпене.

К слову, ранее UFC отменил бой Макгрегора против Чендлера из-за травмы ирландца.

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