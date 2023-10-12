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Український боксер заявив про повернення на ринг і показав потужні фото

Маямі, Четвер 12 жовтня 2023 14:29
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Український боксер заявив про повернення на ринг і показав потужні фото Фото: Федір Черкашин битиметься в Штатах (facebook.com/cherkashin.f)
Автор: Антон Федорців

Українець Федір Черкашин відзвітував про підготовку до чергового бою на професіональному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook боксера.

27-річний боксер готується до поєдинку проти кубинця Йонкі Уррутії. Бій відбудеться 28 жовтня у Флориді. Протистояння триватиме максимум 10 раундів.

Черкашин прагне реабілітуватися за першу поразку в кар'єрі. 26 серпня він програв бій французу Нгаміссенге в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа. Невдача українця призвела до втрати позицій у рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Тепер Черкашин серйозно готується до бою в Маямі. Він регулярно ділиться світлинами з незвичайних тренувань на кшталт роботи в лісі чи горах. Цього разу боксер повправлявся з величезним колесом у стилі стронгменів.

Хто такий Федір Черкашин

Уродженець Харкова з польським корінням. У 2017 році перебрався до Варшави заради нового поштовху в кар'єрі.

На професіональному рівні дебютував навесні 2015-го. Загалом у першій середній, середній та другій середній вагах провів 23 поєдинки (22 перемоги). Відсоток нокаутів – 63,64%.

Поєдинок проти Уррутії стане четвертим для Черкашина за океаном. У флоридському Голлівуді, Міннеаполісі та Лас-Вегасі він здобув перемоги.

До слова, раніше функціонери визначили долю поясу Ф'юрі в разі поразки від Нганну.

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