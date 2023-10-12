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Украинский боксер заявил о возвращении на ринг и показал мощные фото

Майами, Четверг 12 октября 2023 14:29
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Украинский боксер заявил о возвращении на ринг и показал мощные фото Фото: Федор Черкашин сразится в Штатах (facebook.com/cherkashin.f)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Федор Черкашин отчитался о подготовке к очередному бою на профессиональном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook боксера.

27-летний боксер готовится к поединку против кубинца Йонки Уррутии. Бой состоится 28 октября во Флориде. Противостояние будет продолжаться максимум 10 раундов.

Черкашин стремится реабилитироваться за первое поражение в карьере. 26 августа он проиграл бой французу Нгамиссенге в андеркарде поединка Усик – Дюбуа. Неудача украинца привела к потере позиций в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Теперь Черкашин серьезно готовится к бою в Майами. Он регулярно делится фотографиями с необычных тренировок вроде работы в лесу или горах. На этот раз боксер поупражнялся с огромным колесом в стиле стронгменов.

Кто такой Федор Черкашин

Уроженец Харькова с польскими корнями. В 2017 году перебрался в Варшаву ради нового толчка в карьере.

На профессиональном уровне дебютировал весной 2015-го. Всего в первом среднем, среднем и втором весах провел 23 поединка (22 победы). Процент нокаутов – 63,64%.

Поединок против Уррутии станет четвертым для Черкашина за океаном. Во флоридском Холливуде, Миннеаполисе и Лас-Вегасе он одержал победы.

К слову, ранее функционеры определили судьбу пояса Фьюри в случае поражения от Нганну.

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