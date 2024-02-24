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Український боєць один стримав штурм десяти окупантів: ЗСУ показали потужне відео

Ілюстративне фото (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Дмитро Левицький

Український військовий один відбив російський штурм. Його позицію намагалися штурмувати відразу десять окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію TV.

Так, восьмий батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" показав відео бою, зняте з дрона, а також радіоперехоплення переговорів росіян.

На радіоперехопленні чутно, як командир окупантів дає їм вказівки та дивується тому, як вони вдесятьох не можуть захопити позицію, яку тримає всього один боєць ЗСУ.

"Бл*дь, вас одна людина стримує! Одна! Десятьох", - лютував російський командир.

Ситуація на фронті

Станом на сьогоднішній ранок, за даними Генерального штабу, українські військові ліквідували вже понад 409 тисяч російських солдатів. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 770 російських окупантів, збили літак, та знищили 8 танків та 36 артсистем ворога.

За даними британської розвідки, за два роки повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже стільки ж ворожих солдатів, скільки Росія мала на початку свого нападу.

Додамо, на фронті впродовж останньої доби відбулося 84 бойових зіткнень. Ворог, за даними Генштабу, найактивніше штурмує на Мар'їнському напрямку в Донецькій області.

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