Украинский боец один сдержал штурм десяти окупантов: ВСУ показали мощное видео

Украинский военный один отразил российский штурм. Его позицию пытались штурмовать сразу десять оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию TV.
Так, восьмой батальон 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" показал видео боя, снятое с дрона, а также радиоперехват переговоров россиян.
На радиоперехвате слышно, как командир оккупантов дает им указания и удивляется тому, как они вдесятером не могут захватить позицию, которую держит всего один боец ВСУ.
"Бл*дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых", - свирепствовал российский командир.
На сегодняшнее утро, по данным Генерального штаба, украинские военные ликвидировали уже более 409 тысяч российских солдат. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 770 российских оккупантов, сбили самолет и уничтожили 8 танков и 36 артсистем врага.
По данным британской разведки, за два года полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже столько вражеских солдат, сколько у России было в начале своего нападения.
Добавим, на фронте в течение последних суток произошло 84 боевых столкновений. Враг, по данным Генштаба, наиболее активно штурмует на Марьинском направлении в Донецкой области.
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