ua en ru
Пн, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Український бізнес суттєво погіршив очікування наприкінці 2023 року: НБУ назвав причини

Україна, Понеділок 01 січня 2024 14:02
UA EN RU
Український бізнес суттєво погіршив очікування наприкінці 2023 року: НБУ назвав причини Фото: Бізнес України погіршив оцінки у грудні 2023 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українській бізнес у грудні 2023 року погіршив очікування щодо результатів діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) впав до 45,7 пунктів (у листопаді - 49,1).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування НБУ.

"Продовження повномасштабної агресії та невизначеність із тривалістю бойових дій, ризики неритмічності надходжень і недостатності обсягів міжнародної допомоги, зростання витрат на логістику через блокування кордону, високі ціни на пальне, звуження інвестиційного попиту, брак кваліфікованих кадрів та послаблення попиту проявилось у погіршенні оцінок щодо економічних результатів у найближчій перспективі підприємств усіх секторів", - йдеться в повідомленні.

Український бізнес суттєво погіршив очікування наприкінці 2023 року: НБУ назвав причини

Як зазначили в НБУ, активність на ринку праці сезонно сповільнюється. Респонденти будівництва найбільш песимістично налаштовані щодо загальної чисельності працівників, натомість підприємства торгівлі демонструють незначне пожвавлення на ринку зайнятості.

Український бізнес суттєво погіршив очікування наприкінці 2023 року: НБУ назвав причини

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 - 21 грудня 2023 року. В опитуванні взяло участь 426 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, у грудні 2023 року 37% українців оцінювали рівень доброту власної родини як поганий, 51% ˗ як не поганий і не добрий, 10,5% ˗ як добрий.

У порівнянні з травнем 2021 року рівень доброту незначно погіршився. Частка тих, хто оцінює рівень як добрий, впала з 14% до 10,5%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
РФ у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет: скільки збила ППО
РФ у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет: скільки збила ППО
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році