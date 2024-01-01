Украинский бизнес существенно ухудшил ожидания в конце 2023 года: НБУ назвал причины

Украинский бизнес в декабре 2023 года ухудшил ожидания результатов деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) упал до 45,7 пунктов (в ноябре - 49,1).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ .

"Продолжение полномасштабной агрессии и неопределенность с продолжительностью боевых действий, риски неритмичности поступлений и недостаточности объемов международной помощи, рост расходов на логистику из-за блокирования границы, высокие цены на топливо, сужение инвестиционного спроса, нехватка квалифицированных кадров и ослабление спроса проявилось в пожаре в ближайшей перспективе предприятий всех секторов", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, активность на рынке труда сезонно замедляется. Респонденты строительства наиболее пессимистично настроены по поводу общей численности работников, а предприятия торговли демонстрируют незначительное оживление на рынке занятости.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 - 21 декабря 2023 года. В опросе приняло участие 426 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.Напомним, в декабре 2023 года 37% украинцев оценивали уровень