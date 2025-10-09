UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Український бізнес не поспішає наймати іноземців: що насторожує роботодавців у 2025 році

Фото: Робота в Україні (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні більшість роботодавців не поспішають наймати іноземців. Найчастіше це пов’язано з тим, що немає потреби в кадрах з-за кордону.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації.

Лише 13% компаній в Україні відкриті до працевлаштування іноземців. Основні причини: відсутність потреби в іноземних кадрах (41%), мовний бар’єр (27%) і нестача досвіду співпраці з працівниками з-за кордону (23%).


Чому роботодавці не наважуються наймати іноземців (інфографіка: OLX Робота)

Серед тих компаній, які все ж готові брати іноземців, найбільше стимулювали б податкові пільги та фінансові бонуси (34%). Також бізнес очікує підтримки адаптації працівників (26%), спрощення легалізації (23%) та реагує на посилення дефіциту українських кадрів (26%).


Що стимулює роботодавців наймати іноземців (інфографіка: OLX Робота)

Серед українських працівників більшість мають позитивне (40%) або нейтральне (26%) ставлення до колег-іноземців. Лише 8% вважають, що до них ставляться негативно.

Водночас серед причин настороженості українці називають мовний бар’єр (44%), культурно-релігійні відмінності (30%), страх "непріоритетності" своїх громадян (28%) і відсутність досвіду спільної роботи (23%).


Що насторожує роботодавців при наймі іноземців (інфографіка: OLX Робота)

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні поглиблюється кадровий дефіцит. Найбільше не вистачає працівників робітничих спеціальностей і середньої ланки. Компанії реагують, розширюючи мотиваційні пакети та співпрацюючи з університетами. Найбільше вакансій - для продавців, водіїв і кухарів, а найвищі зарплати мають будівельники.

Також ми розповідали, що більшість українців не планують змінювати роботу, але готові це зробити заради вищої зарплати. 60% працівників залишаються на поточному місці, тоді як 64% розглянули б нову пропозицію з кращою оплатою. Головні причини залишатися - гнучкий графік, стабільність і колектив.

