Український бізнес пом’якшив негативні прогнози вперше з осені минулого року

Українській бізнес в лютому 2024 року вперше з осені минулого року покращив негативні оцінки поточних результатів та перспектив своєї діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс з 41,0 до 47,5 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування НБУ.

Водночас, як зазначають НБУ, високі безпекові ризики, затримка з надходженням зовнішнього фінансування, логістичні проблеми через блокування західного кордону, слабкий інвестиційний попит, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонне послаблення економічної діяльності на початку року продовжували стримувати економічну активність підприємств та негативно вплинули на їхні очікування. Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Керівники підприємств торгівлі очікують на незначне збільшення чисельності працівників, решта опитаних прогнозують нижчі темпи скорочення персоналу, найскладніша ситуація - в секторі будівництва. Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 22 лютого 2024 року. В опитуванні взяло участь 448 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.