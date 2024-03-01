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Український бізнес пом’якшив негативні прогнози вперше з осені минулого року

Україна, П'ятниця 01 березня 2024 12:36
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Український бізнес пом’якшив негативні прогнози вперше з осені минулого року Фото: бізнес дещо покращив очікування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українській бізнес в лютому 2024 року вперше з осені минулого року покращив негативні оцінки поточних результатів та перспектив своєї діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс з 41,0 до 47,5 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування НБУ.

Водночас, як зазначають НБУ, високі безпекові ризики, затримка з надходженням зовнішнього фінансування, логістичні проблеми через блокування західного кордону, слабкий інвестиційний попит, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонне послаблення економічної діяльності на початку року продовжували стримувати економічну активність підприємств та негативно вплинули на їхні очікування.

Український бізнес пом’якшив негативні прогнози вперше з осені минулого року

Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Керівники підприємств торгівлі очікують на незначне збільшення чисельності працівників, решта опитаних прогнозують нижчі темпи скорочення персоналу, найскладніша ситуація - в секторі будівництва.

Український бізнес пом’якшив негативні прогнози вперше з осені минулого року

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 22 лютого 2024 року. В опитуванні взяло участь 448 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2024 році на 3,6% передусім завдяки збереженню високих бюджетних витрат на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні.

Проте темпи економічного зростання будуть нижчими, ніж у 2023 році (5,7%), у зв’язку з очікуваним зменшенням врожаїв та посиленням диспропорцій на ринку праці в умовах війни.

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