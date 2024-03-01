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Украинский бизнес смягчил негативные прогнозы впервые с осени прошлого года

Украина, Пятница 01 марта 2024 12:36
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Украинский бизнес смягчил негативные прогнозы впервые с осени прошлого года Фото: бизнес несколько улучшил ожидания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес в феврале 2024 года впервые с осени прошлого года улучшил негативные оценки текущих результатов и перспектив своей деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос с 41,0 до 47,5 пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ.

В то же время, как отмечают НБУ, высокие риски безопасности, задержка с поступлением внешнего финансирования, логистические проблемы из-за блокировки западной границы, слабый инвестиционный спрос, значительный дефицит квалифицированных кадров, а также сезонное ослабление экономической деятельности в начале года продолжали сдерживать экономическую активность предприятий и негативно повлияли на их ожидания.

Украинский бизнес смягчил негативные прогнозы впервые с осени прошлого года

Оценки занятости остаются сдержанными. Руководители предприятий торговли ожидают незначительного увеличения численности работников, остальные опрошенные прогнозируют более низкие темпы сокращения персонала, самая сложная ситуация - в секторе строительства.

Украинский бизнес смягчил негативные прогнозы впервые с осени прошлого года

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 22 февраля 2024 года. В опросе приняло участие 448 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

Тем не менее, темпы экономического роста будут ниже, чем в 2023 году (5,7%), в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением диспропорций на рынке труда в условиях войны.

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