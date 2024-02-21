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Український бізнес побоюється, що новий закон про мобілізацію паралізує економіку

Середа 21 лютого 2024 12:06
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Український бізнес побоюється, що новий закон про мобілізацію паралізує економіку Фото: український бізнес побоюється, що новий закон про мобілізацію паралізує економіку (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Провідні бізнес-асоціації України вимагають внести зміни до законопроєкту про мобілізацію. Вони стурбовані, що нові норми можуть завдати додаткового удару по економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Бізнес просить парламент не паралізувати економіку країни новим мобілізаційним законодавством. Необхідний баланс між військовим фронтом та економікою", - йдеться у заяві Європейської бізнес асоціації, яку приводить агентство.

Українська рада бізнесу, яка об’єднує понад 100 асоціацій, у своїй заяві зазначила, що деякі критичні зауваження були враховані, але закликала вилучити інші пропозиції, які можуть зашкодити бізнесу, що вже й так працює в режимі "виживання".

Рада Бізнесу виступає проти таких речей, як дозвіл військовим вилучати приватні транспортні засоби для військових потреб без належного нагляду, а також проти ідеї надсилання повісток через Інтернет. Крім того, компанії, які постачають озброєння для Збройних сил, повинні мати можливість запобігти призову всіх своїх співробітників на військову службу.

Бізнес-асоціації України закликають владу до більш прозорого та зрозумілого механізму надання відстрочок від призову для критично важливих працівників, особливо у висококваліфікованих галузях.

За словами голови ІТ-асоціації Марії Шевчук, з 360 тисяч працівників ІТ-сектору, який є ключовим експортним сектором України, лише близько 1% мають відстрочку від призову до армії. При цьому близько 75% робочої сили галузі - чоловіки.

"Ми наполегливо закликаємо владу до діалогу з бізнесом, щоб нас почули. Ми могли б розвиватися, платити більше податків, забезпечувати армію, адже зараз існують проблеми з донорською підтримкою в цілому", - наголосила Шевчук.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у Кабміні розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис. грн.

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