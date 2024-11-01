Український бізнес очікує скорочення персоналу: в яких секторах найшвидше

"Якщо підприємства промисловості та будівництва спрогнозували прискорення темпів скорочення, то торгівлі та сфери послуг - навпаки їх уповільнення", - йдеться в повідомленні НБУ.

Індекс очікувань ділової активності

Як зазначили в НБУ, бізнес у жовтні продовжив пом’якшувати оцінки ділової активності. Оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування, пожвавлення споживчого попиту, стабільна ситуація в енергетиці, достатня пропозиція товарів та сприятливі погодні умови позитивно впливали на очікування бізнесу.

"Водночас стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів портової інфраструктури, ризик подальших атак на енергетичні об’єкти, зростання витрат бізнесу на енергію, оплату праці та логістику, здорожчання пального через підвищення ставок акцизного збору, дефіцит кваліфікованих кадрів, пришвидшення темпів інфляції", - йдеться в повідомленні.

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), у жовтні 2024 року впритул наблизився до нейтрального рівня і становив 49,4 порівняно з 48,7 у вересні.

На тлі стійких очікувань щодо високих темпів зростання закупівельних цін підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуванні, спрогнозували здорожчання цін / тарифів на власну продукцію / послуги.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 до 23 жовтня 2024 року 2024 року. В опитуванні взяло участь 489 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.