Український бізнес назвав найважливішу проблему на початку 2023 року

"Російські обстріли призводять до переривання робочих процесів, скорочення кількості продуктивних годин, складнощів у плануванні, накопичення втоми співробітників, зростання витрат через використання генераторів та до інших негативних наслідків для операційної роботи компаній", - йдеться в повідомленні.

Перебої з енергопостачанням наразі очолюють антирейтинг актуальних викликів бізнесу, також компанії скаржаться на перебої зі зв’язком та Інтернетом та мають проблеми з бронюванням співробітників та виїздом за кордон.

Попри труднощі сьогодні усі компанії Асоціації, що взяли участь у опитуванні, працюють, а саме 54% у повному обсязі, а 46% з деякими обмеженнями. Нагадаємо, у жовтні минулого року в повному обсязі працювали 44% компаній. Серед бізнесів, що працюють частково, наразі 44% обмежили географію діяльності, 23% закрили частину офісів/торгових точок/відділень, а 14% перевели діяльність в онлайн.

Внаслідок бойових дій 40% компаній понесли безпосередні втрати, до того ж 25% мають активи на окупованих територіях.

Водночас зростає кількість компаній, яка виплачує співробітникам заробітну плату в повному обсязі – наразі таких 89%, з яких 25% роблять це з авансовими або додатковими виплатами. Це більше, ніж у жовтні, тоді таких було 79%. У 2023 році 8% компаній скорочують розмір оплати праці, 2% змушені відправляти співробітників в неоплачувану відпустку і ще 5% вдаються до звільнень.

За підсумками року, більшість компаній повідомляють про падіння їхніх доходів у доларах США: у 29% відбулось падіння до 20%, у 54% - падіння на 21% і більше. Тільки 6% опитаних повідомили про відсутність змін, і ще 11% можуть похвалитися зростанням доходів у такий складний рік.

Такий результат виявився цілковито протилежним довоєнним прогнозам та очікуванням бізнесу: до повномасштабного вторгнення 83% компаній ЄБА очікували позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2022 році.

Опитування проводилося з 16 до 26 січня 2023 року, участь у ньому взяли 100 топ-менеджерів членських компаній Європейської бізнес асоціації.