Украинский бизнес назвал важнейшую проблему в начале 2023 года

В январе 2023 года почти вдвое по сравнению с октябрем увеличилось количество компаний Европейской бизнес ассоциации, испытавших влияние ракетных атак на свою деятельность - с 47% до 89%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕБА.
"Российские обстрелы приводят к прерыванию рабочих процессов, сокращению количества производительных часов, сложностям в планировании, накоплению усталости сотрудников, росту затрат из-за использования генераторов и другим негативным последствиям для операционной работы компаний", - говорится в сообщении.
Перебои с энергоснабжением возглавляют антирейтинг актуальных вызовов бизнеса. Также компании жалуются на перебои со связью и Интернетом и имеют проблемы с бронированием сотрудников и выездом за границу.
Несмотря на трудности, сегодня все компании Ассоциации, принявшие участие в опросе, работают, а именно 54% в полном объеме, а 46% с некоторыми ограничениями. В октябре прошлого года в полном объеме работало 44% компаний. Среди бизнесов, работающих частично, 44% ограничили географию деятельности, 23% закрыли часть офисов/торговых точек/отделений, а 14% перевели деятельность в онлайн.
В результате боевых действий 40% компаний понесли непосредственные потери, к тому же 25% имеют активы на оккупированных территориях.
В то же время растет количество компаний, которые выплачивают сотрудникам заработную плату в полном объеме - сейчас таких 89%, из которых 25% делают это с авансовыми или дополнительными выплатами. Это больше, чем в октябре, тогда таковых было 79%. В 2023 году 8% компаний сокращают размер оплаты труда, 2% вынуждены отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск и еще 5% прибегают к увольнениям.
По итогам года большинство компаний сообщают о падении их доходов в долларах США: у 29% произошло падение до 20%, у 54% - падение на 21% и более. Только 6% опрошенных сообщили об отсутствии изменений, и еще 11% могут похвастаться ростом доходов в столь сложный год.
Такой результат оказался совершенно противоположным довоенным прогнозам и ожиданиям бизнеса: до полномасштабного вторжения 83% компаний ЕБА ожидали положительную динамику развития своего бизнеса в 2022 году.
Опрос проводился с 16 по 26 января 2023 года, участие в нем приняли 100 топ-менеджеров членских компаний Европейской бизнес ассоциации.
Напомним, что Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.