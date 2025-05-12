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Український авторинок у квітні: які авто найчастіше завозили з Китаю

Фото: український авторинок у квітні (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Впродовж минулого місяця українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю. Зазначається, що це на 8% більше у порівнянні з квітнем 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

За даними офіційної статистики, з цієї кількості: нових машин – 1033 од. (+22%); вживаних – 223 од. (-30%) од. Як і минулого року, абсолютна більшість ввезених легкових авто з Китаю були електромобілі – понад 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  • BYD Song Plus - 179 од.;
  • Volkswagen ID.Unyx - 153 од.;
  • Audi Q4 e-tron - 75 од.;
  • Zeekr 001 - 63 од.;
  • Zeekr 7X - 43 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легкових авто з Китаю:

  • Zeekr 001 - 39 од.;
  • MG ZS - 19 од.;
  • Zeekr 7X - 17 од.;
  • Polestar 2 - 11 од.;
  • Buick Envision - 10 од.

Раніше повідомлялось, що компанія Volkswagen посилено працює над новими моделями, які максимально відповідатимуть сучасним запитам покупців на різних ринках, особливо у Китаї. Так, на автосалоні в Шанхаї показано відразу три концепт-кари, які максимально близькі до серійних машин.

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Автомобільний ринок