Український авторинок у квітні: які авто найчастіше завозили з Китаю

За даними офіційної статистики, з цієї кількості: нових машин – 1033 од. (+22%); вживаних – 223 од. (-30%) од. Як і минулого року, абсолютна більшість ввезених легкових авто з Китаю були електромобілі – понад 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus - 179 од.;

Volkswagen ID.Unyx - 153 од.;

Audi Q4 e-tron - 75 од.;

Zeekr 001 - 63 од.;

Zeekr 7X - 43 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легкових авто з Китаю:

Zeekr 001 - 39 од.;

MG ZS - 19 од.;

Zeekr 7X - 17 од.;

Polestar 2 - 11 од.;

Buick Envision - 10 од.

Раніше повідомлялось, що компанія Volkswagen посилено працює над новими моделями, які максимально відповідатимуть сучасним запитам покупців на різних ринках, особливо у Китаї. Так, на автосалоні в Шанхаї показано відразу три концепт-кари, які максимально близькі до серійних машин.