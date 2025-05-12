Український авторинок у квітні: які авто найчастіше завозили з Китаю

Впродовж минулого місяця українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю. Зазначається, що це на 8% більше у порівнянні з квітнем 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
За даними офіційної статистики, з цієї кількості: нових машин – 1033 од. (+22%); вживаних – 223 од. (-30%) од. Як і минулого року, абсолютна більшість ввезених легкових авто з Китаю були електромобілі – понад 82%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
Найпопулярніші моделі вживаних легкових авто з Китаю:
Раніше повідомлялось, що компанія Volkswagen посилено працює над новими моделями, які максимально відповідатимуть сучасним запитам покупців на різних ринках, особливо у Китаї. Так, на автосалоні в Шанхаї показано відразу три концепт-кари, які максимально близькі до серійних машин.
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