Volkswagen показав одразу три електрифіковані авто майбутнього: фото та характеристики

Компанія Volkswagen посилено працює над новими моделями, які максимально відповідатимуть сучасним запитам покупців на різних ринках, особливо у Китаї. Так, на автосалоні в Шанхаї показано відразу три концепт-кари, які максимально близькі до серійних машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Перший – це кросовер Volkswagen ID. Era спільного підприємства SAIC Volkswagen. Це великий плагін-гібрид з трирядним салоном і нетиповим для марки дизайном. ДВЗ працює тільки в режимі підзарядки тягової батареї і не пов'язаний із колесами, з повним баком бензину кросовер здатний подолати 1000 км, а на чистій електротязі – близько 300 км.

Кросовер Volkswagen ID. Evo створено підприємством Volkswagen Anhui спільно з компанією JAC. Він має більш стрімкі та обтічні форми, в яких, втім, теж не впізнається фірмовий стиль марки. Volkswagen ID. Evo – електромобіль, побудований на 800-вольтовій платформі. Серійна версія стане другою моделлю Unyx-родини, яку минулого року відкрив електричний кросовер ID.Unyx.

Третій концепт – седан Volkswagen ID. Aura, за створення якого відповідальне спільне підприємство FAW Volkswagen. Цей електромобіль стане першою моделлю на новій платформі Compact Main Platform (CMP), розробленій у Китаї. Її головною особливістю стане передова електроніка з просунутим штучним інтелектом. Крім того, обіцяно повністю новий інтерфейс медіасистеми, виконаний на зразок смартфонів.

Вже цього року концепт-кари ID. Era, ID. Evo та ID. Aura перетворяться на серійні моделі для китайського ринку. Відповідно до оголошеної торік стратегії "In China, for China", концерн Volkswagen планує випустити на китайський ринок 30 нових автомобілів до 2027 року.