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Украинский авторынок в апреле: какие авто чаще всего завозили из Китая

Фото: украинский авторынок в апреле (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 1256 легковых авто, ввезенных из Китая. Отмечается, что это на 8% больше по сравнению с апрелем 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

По данным официальной статистики, из этого количества: новых машин - 1033 ед. (+22%); подержанных - 223 ед. (-30%) ед. Как и в прошлом году, абсолютное большинство ввезенных легковых авто из Китая были электромобили - более 82%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  • BYD Song Plus - 179 ед;
  • Volkswagen ID.Unyx - 153 ед;
  • Audi Q4 e-tron - 75 ед;
  • Zeekr 001 - 63 ед;
  • Zeekr 7X - 43 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых авто из Китая:

  • Zeekr 001 - 39 ед;
  • MG ZS - 19 ед;
  • Zeekr 7X - 17 ед;
  • Polestar 2 - 11 ед;
  • Buick Envision - 10 ед.

Ранее сообщалось, что компания Volkswagen усиленно работает над новыми моделями, которые будут максимально отвечать современным запросам покупателей на разных рынках, особенно в Китае. Так, на автосалоне в Шанхае показано сразу три концепт-кара, которые максимально близки к серийным машинам.

 

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Автомобильный рынок