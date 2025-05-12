Украинский авторынок в апреле: какие авто чаще всего завозили из Китая

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 1256 легковых авто, ввезенных из Китая. Отмечается, что это на 8% больше по сравнению с апрелем 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".
По данным официальной статистики, из этого количества: новых машин - 1033 ед. (+22%); подержанных - 223 ед. (-30%) ед. Как и в прошлом году, абсолютное большинство ввезенных легковых авто из Китая были электромобили - более 82%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
Самые популярные модели подержанных легковых авто из Китая:
Ранее сообщалось, что компания Volkswagen усиленно работает над новыми моделями, которые будут максимально отвечать современным запросам покупателей на разных рынках, особенно в Китае. Так, на автосалоне в Шанхае показано сразу три концепт-кара, которые максимально близки к серийным машинам.
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