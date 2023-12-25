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В Українській асоціації відновлювальної енергетики виступають проти введення імпортного ПСО

Фото: Українська асоціація відновлювальної енергетики проти введення спецобов'язку з імпорту електроенергії
Автор: Юлія Бойко

Українська асоціація відновлюваної енергетики виступає проти введення спеціального обов'язку щодо імпорту електроенергії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного.

"Потрібно скасовувати надлишкове державне регулювання і не придумувати цих непотрібних ПСО. Якщо є підприємства, яким необхідна енергія за будь-яку ціну і вони готові її купляти за ринковою ціною в Європі, то вони повинні придбати", - сказав він.

Тинний підкреслив, що наразі ринок електроенергії України надзвичайно зарегульований і це негативно на нього впливає.

"Якщо він буде таким зарегульованим - це не сприятиме жодній інвестиції всередині країни", - наголосив він.

Раніше повідомлялось, що "Укренерго" не має фінансової можливості дотувати імпорт електроенергії, а покладання спецобов’язків на компанію забезпечувати імпорт призведе до нового нагромадження боргів на ринку електроенергії України.

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Електроенергія