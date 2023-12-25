В Украинской ассоциации возобновляемой энергетики выступают против введения импортного ПСО

"Нужно отменять избыточное государственное регулирование и не придумывать этих ненужных ПСО. Если есть предприятия, которым необходима энергия любой ценой и готовы ее покупать по рыночной цене в Европе, то они должны приобрести", - сказал он.

Тинный подчеркнул, что в настоящее время рынок электроэнергии Украины чрезвычайно зарегулирован и это негативно влияет на него.

"Если он будет таким зарегулированным - это не будет способствовать никакой инвестиции внутри страны", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что у "Укрэнерго" нет финансовой возможности дотировать импорт электроэнергии, а возложение спецобязанностей на компанию обеспечивать импорт приведет к новому накоплению долгов на рынке электроэнергии Украины.