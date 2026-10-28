Український агробізнес освоює нову спеціальність: "Нібулон" відзвітував про розмінування

За час повномасштабної війни український агрохолдинг "Нібулон" втратив 68% своїх активів, але продовжує інвестувати в Україну. Одною з задач, яку доводиться вирішувати компанії, є розмінування сільськогосподарських земель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані видання Telegraf.

Так, на початок 2022 року земельний банк "Нібулону" охоплював близько 85 тис. га земель у восьми областях України. Станом на 2026 рік земельний банк скоротився до 73 тис. га, однак майже 30 тис. га опинилося в окупації або заміновано.

"Якщо колись учасники ринку дивувались, нащо агрохолдинг будує власний флот, то тепер аграріям "Нібулону" довелося опанувати ще одне нетипове ремесло – розмінування. На кінець вересня 2026 року компанія відзвітувала про розмінування понад 7,6 тис. гектарів земель фермерських господарств Херсонщини та Миколаївщини. Наступна задача – розмінування акваторій, якими проходять експортні маршрути", – йдеться в матеріалі.

Попри війну, "Нібулон" залишається одним з найбільших українських експортерів. У 2024/2025 маркетинговому році компанія експортувала понад 2,3 млн т зернових та олійних культур до 18-ти країн світу.

"В компанії підрахували, що від заснування у грудні 1991-го до сьогодні, в розвиток аграрного сектора та логістичної інфраструктури проінвестували більше 2,3 млрд доларів. Із них понад 70 млн – вже під час повномасштабної війни", – повідомляє видання.