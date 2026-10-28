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Украинский агробизнес осваивает новую специальность: "Нибулон" отчитался о разминировании

11:36 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Новиков
Украинский агробизнес осваивает новую специальность: "Нибулон" отчитался о разминировании "Нибулон" отчитался о разминировании (фото: пресс-служба)
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За период полномасштабной войны украинский агрохолдинг "Нибулон" потерял 68% своих активов, но продолжает инвестировать в Украину. Одной из задач, которую приходится решать компании, является разминирование сельскохозяйственных земель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные издания Telegraf.

Так, к началу 2022 года земельный банк "Нибулона" охватывал около 85 тыс. га земель в восьми областях Украины. По состоянию на 2026 год земельный банк сократился до 73 тыс. га, однако около 30 тыс. га оказалось в оккупации или заминировано.

"Если когда-то участники рынка удивлялись, зачем агрохолдинг строит собственный флот, то теперь аграриям "Нибулона" пришлось овладеть еще одним нетипичным ремеслом – разминированием. К концу сентября 2026 года компания отчиталась о разминировании более 7,6 тыс. гектаров земель фермерских хозяйств Херсонской и Николаевской области. Следующая задача – разминирование акваторий, по которым проходят экспортные маршруты", – говорится в материале.

Несмотря на войну, "Нибулон" остается одним из крупнейших украинских экспортеров. В 2024/2025 маркетинговом году компания экспортировала более 2,3 млн т зерновых и масличных культур в 18 стран мира.

"В компании подсчитали, что от основания в декабре 1991-го до сегодняшнего дня в развитие аграрного сектора и логистической инфраструктуры проинвестировали более 2,3 млрд долларов. Из них более 70 млн – уже во время полномасштабной войны", – сообщает издание.

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