Украинским водителям напомнили, где парковаться никак нельзя: какой штраф могут выписать
Парковка транспортного средства на велополосе является нарушением Правил дорожного движения (ПДД).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.
Наказание водителей за парковку на велополосе
Правоохранители рассказали, что каждый день обнаруживают водителей, которые паркуются с нарушением ПДД. Речь идет, в частности, о парковке на полосе, предназначенной для движения велосипедистов.
Велополоса в столице (фото: facebook.com/kyivpatrol)
"Патрульные привлекают к ответственности виновных водителей и проводят с ними профилактические беседы по соблюдению законодательства", - уточнили в Патрульной полиции.
Отмечается, что водители, которые пренебрегают ПДД и препятствуют движению велосипедистов, получают штраф в размере 340 грн.
"Будьте сознательны и уважайте других участников дорожного движения", - подытожили в полиции.
Пост Патрульной полиции Киева (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Наказание за игнорирование полицейских
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких случаях представители полиции имеют право требовать от водителей остановить транспортное средство и как именно они должны уведомить человека за рулем о необходимости остановиться.
Если же водитель игнорирует такую просьбу правоохранителя, ему грозит штраф и в некоторых случаях - даже временное лишение водительского удостоверения.
Читайте также, кто имеет право обучать вождению в Украине, а кому выпишут штраф.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.