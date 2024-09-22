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Украинским водителям напомнили, где парковаться никак нельзя: какой штраф могут выписать

Воскресенье 22 сентября 2024 09:40
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Украинским водителям напомнили, где парковаться никак нельзя: какой штраф могут выписать Парковать машину на велополосе нельзя (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Ирина Костенко

Парковка транспортного средства на велополосе является нарушением Правил дорожного движения (ПДД).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

Наказание водителей за парковку на велополосе

Правоохранители рассказали, что каждый день обнаруживают водителей, которые паркуются с нарушением ПДД. Речь идет, в частности, о парковке на полосе, предназначенной для движения велосипедистов.

Украинским водителям напомнили, где парковаться никак нельзя: какой штраф могут выписать

Велополоса в столице (фото: facebook.com/kyivpatrol)

"Патрульные привлекают к ответственности виновных водителей и проводят с ними профилактические беседы по соблюдению законодательства", - уточнили в Патрульной полиции.

Отмечается, что водители, которые пренебрегают ПДД и препятствуют движению велосипедистов, получают штраф в размере 340 грн.

"Будьте сознательны и уважайте других участников дорожного движения", - подытожили в полиции.

Украинским водителям напомнили, где парковаться никак нельзя: какой штраф могут выписать

Пост Патрульной полиции Киева (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Наказание за игнорирование полицейских

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких случаях представители полиции имеют право требовать от водителей остановить транспортное средство и как именно они должны уведомить человека за рулем о необходимости остановиться.

Если же водитель игнорирует такую просьбу правоохранителя, ему грозит штраф и в некоторых случаях - даже временное лишение водительского удостоверения.

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