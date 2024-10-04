Українським водіям готують нові "зимові" правила: про що мова

Згідно із новою законодавчою ініціативою, яка вже була подана до ВРУ у вересні, власники авто будуть зобов’язані з 1 листопада по 31 березня змінювати літні шини на зимові. Якщо закон буде ухвалено, водії, які продовжуватимуть їздити на літніх шинах у зимовий період, будуть оштрафовані.

Зазначається, що точний розмір штрафу ще не визначений, однак очікується, що він буде значним.

Відомо, що Національна поліція України підтримує цю ініціативу, підкреслюючи, що це може зменшити кількість аварій через використання літніх шин в зимовий період.

Якщо законопроєкт буде ухвалений, українські водії повинні будуть своєчасно змінювати літні шини на зимові, що стане обов'язковою частиною технічного обслуговування.

Відповідальність за використання літніх шин у зимовий період в інших країнах

Відомо, що у Німеччині існує закон, який вимагає від водіїв використовувати зимові шини під час холодної пори року (при температурі нижче +7°C або в умовах снігу та льоду). Водії, які не дотримуються цих правил, можуть бути оштрафовані на суму до 80 євро, а також ризикують втратити страхове покриття у разі аварії.

Водночас Франція вимагає використання зимових шин або ланцюгів на колесах у гірських районах країни з 1 листопада до 31 березня. Водії, які порушують цю вимогу, можуть отримати штраф у розмірі близько 135 євро.

Також відомо, що Швеція вимагає від усіх водіїв транспортних засобів використовувати зимові шини з 1 грудня до 31 березня, коли дороги покриті снігом, льодом або слизом. Штраф за порушення правил щодо шин у Швеції становить близько 1200 шведських крон (приблизно 100 євро).

У Фінляндії зимові шини також є обов'язковими з 1 листопада до 31 березня. За недотримання цього правила водії можуть бути оштрафовані на 100 євро.