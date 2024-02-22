Українським військовим заборонять публікувати деяку інформацію в інтернеті

Законопроект №10313 містить норму, згідно з якою військовослужбовці не мають права поширювати в медіа та мережі Інтернет інформацію, яка дозволяє визначити (зокрема шляхом обробки, аналізу та узагальнення за допомогою спеціального програмного забезпечення):

геопросторові дані про військові об’єкти, військові частини (підрозділи) та військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань;

характер цих завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.

Крім того, законопроект врегулює норми щодо надання військовослужбовцям одноразової відпустки при народженні дитини із збереженням грошового забезпечення у повному розмірі та питання про нарахування пенсій для військовослужбовців.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 в Україні діє воєнний стан та передбачена заборона публікації в інтернеті інформації щодо українських військ, об’єктів та військових дій. Ті, хто публікує ці данні, зокрема, і про удари російських ракет, отримують тюремні строки.

За даними СБУ, ворог враховує інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.