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Украинским военным запретят публиковать некоторую информацию в интернете

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Помимо расширения прав, им будет запрещено публиковать некоторую информацию в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Законопроект № 10313 содержит норму, согласно которой военнослужащие не имеют права распространять в медиа и сети Интернет информацию, позволяющую определить (в том числе путем обработки, анализа и обобщения с помощью специального программного обеспечения):

  • геопространственные данные о военных объектах, воинских частях (подразделениях) и военнослужащих при выполнении возложенных на них задач;
  • характер этих задач и силы и средства, привлеченные к их выполнению.

Кроме того, законопроект урегулирует нормы предоставления военнослужащим одноразового отпуска при рождении ребенка с сохранением денежного довольствия в полном размере и вопросы о начислении пенсий для военнослужащих.

Напомним, с 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение и предусмотрен запрет публикации в интернете информации об украинских войсках, объектах и военных действиях. Публикующие эти данные, в частности, и об ударах российских ракет, получают тюремные сроки.

По данным СБУ, враг учитывает информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.

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