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Українським військовим розроблять навчання з вивчення норм Міжнародного гуманітарного права

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Україна, Середа 25 січня 2023 19:08
Українським військовим розроблять навчання з вивчення норм Міжнародного гуманітарного права
Автор: Наталія Кава

Військовослужбовцями Збройних Сил України буде проведено навчання по нормам Міжнародного гуманітарного права. Воно пройде за підтримки Женевського центру управління сектором безпеки та міністерства закордонних справ Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що реалізацією проекту займеться ГО"Ліга офіцерів", у якої укладено договір з Генеральним штабом Збройних Сил України.

"Головна мета проєкту полягає у підтримці зусиль оборонного відомства України, спрямованих на ефективне поширення цих знань в повсякденну діяльність особового складу, зокрема виявлення та збір доказів про порушення норм МГП. При цьому основною категорією тих, хто буде навчатися, визначено сержантський (старшинський) склад", - сказано в повідомленні.

Зазначеється, що основною ціллю проекту передбачено не лише проведення навчальних тренінгів. Окрім цього планується удосконалення відповідного курсу для практичного вивчення норм МГП у військах.

Раніше стало відомо, що українські військові планують навчати управлінню танків Challenger 2 на території Британії. У курсі підготовки братимуть участь близько 60 військових.

Також повідомлялося, що низка країн погодилася розпочати навчальні місії для українських військових з управління танками Leopard 2.

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