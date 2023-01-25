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Украинским военным разработают обучение по изучению норм Международного гуманитарного права

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Украина, Среда 25 января 2023 19:08
Украинским военным разработают обучение по изучению норм Международного гуманитарного права
Автор: Наталья Кава

Военнослужащими Вооруженных Сил Украины будут проведены учения по нормам Международного гуманитарного права. Оно пройдет при поддержке Женевского центра управления сектором безопасности и министерства иностранных дел Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что реализацией проекта займется ОО "Лига офицеров", в которой заключен договор с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

"Главная цель проекта состоит в поддержке усилий оборонного ведомства Украины, направленных на эффективное распространение этих знаний в повседневную деятельность личного состава, в частности выявление и сбор доказательств о нарушении норм МГП. При этом основной категорией обучающихся определен сержантский (старшинский) состав ", - сказано в сообщении.

Основной целью проекта предусмотрено не только проведение учебных тренингов. Кроме этого, планируется усовершенствование соответствующего курса для практического изучения норм МГП в войсках.

Ранее стало известно, что украинские военные планируют обучать управлению танков Challenger 2 на территории Великобритании. В курсе подготовки примут участие около 60 военных.

Также сообщалось, что ряд стран согласились начать обучающие миссии для украинских военных по управлению танками Leopard 2.

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