Українським військовим платитимуть за інновації: новий проєкт Міноборони

Міністерство оборони України розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає грошову винагороду для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

У відомстві наголошують: новий механізм має стати стимулом для креативних рішень у сфері оборони та справедливо оцінювати здобутки військових-винахідників.

"В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності", - заявив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

За його словами, йдеться також про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонному секторі.

У Міноборони вже створили спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності, а також ініціювали два законопроєкти, які підтримані Верховною Радою у першому читанні.

Вони стосуються розподілу майнових прав на інтелектуальні розробки військових і врегульовують відповідні правовідносини у сфері оборони.