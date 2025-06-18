Українським військовим платитимуть за інновації: новий проєкт Міноборони
Міністерство оборони України розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає грошову винагороду для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
У відомстві наголошують: новий механізм має стати стимулом для креативних рішень у сфері оборони та справедливо оцінювати здобутки військових-винахідників.
"В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності", - заявив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.
За його словами, йдеться також про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонному секторі.
У Міноборони вже створили спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності, а також ініціювали два законопроєкти, які підтримані Верховною Радою у першому читанні.
Вони стосуються розподілу майнових прав на інтелектуальні розробки військових і врегульовують відповідні правовідносини у сфері оборони.
Виплати військовим
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові, які захищають країну на лінії зіткнення, можуть отримувати до 190 тисяч гривень на місяць.
Також українська влада передбачила доплати за знищену ворожу техніку.
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