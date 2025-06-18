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Украинским военным будут платить за инновации: новый проект Минобороны

Среда 18 июня 2025 10:41
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Украинским военным будут платить за инновации: новый проект Минобороны Фото: Минобороны создает систему оплаты за разработки военных (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Министерство обороны Украины разработало проект постановления Кабинета Министров, который предусматривает денежное вознаграждение для военнослужащих за внедрение и использование их инновационных разработок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве отмечают: новый механизм должен стать стимулом для креативных решений в сфере обороны и справедливо оценивать достижения военных-изобретателей.

"В условиях войны, технологического соревнования с врагом мы должны не только быстро создавать инновационные решения для фронта, но и защищать их. Именно поэтому Министерство обороны развивает систему защиты прав интеллектуальной собственности", - заявил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

По его словам, речь идет также о формировании культуры уважения к интеллектуальному продукту в оборонном секторе.

В Минобороны уже создали специализированное Управление по вопросам интеллектуальной собственности, а также инициировали два законопроекта, которые поддержаны Верховной Радой в первом чтении.

Они касаются распределения имущественных прав на интеллектуальные разработки военных и регулируют соответствующие правоотношения в сфере обороны.

Выплаты военным

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные, которые защищают страну на линии соприкосновения, могут получать до 190 тысяч гривен в месяц.

Также украинские власти предусмотрели доплаты за уничтоженную вражескую технику.

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