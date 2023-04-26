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Українським військовим хочуть дозволити їздити на "незвичайних" машинах

Фото: військовим можуть дозволити використовувати авто з правим кермом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українським військовим хочуть дозволити їздити на автомобілях з правим кермом. Відповідну ініціативу вже зареєстрували у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту законопроекту №9238.

Народні депутати зазначають, що більшість авто, які зараз використовують захисники на фронті, були ввезені в Україні з-за кордону. Верховній раді пропонують дозволити військовим використовувати авто з правостороннім розташуванням керма, які ввезені волонтерами або як міжнародна благодійна допомога.

На думку авторів, ця ініціатива допоможе частково закрити потребу ЗСУ в автівках. Оскільки після прийняття законопроекту волонтери зможуть ввозити пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі з Великобританії.

Нардепи пропонують дозволити ввозити в Україну авто з правим кермом для військових на період воєнного стану і протягом 90 днів після його скасування.

Нагадаємо, у Раді пропонують спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій.

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