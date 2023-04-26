Українським військовим хочуть дозволити їздити на "незвичайних" машинах

Народні депутати зазначають, що більшість авто, які зараз використовують захисники на фронті, були ввезені в Україні з-за кордону. Верховній раді пропонують дозволити військовим використовувати авто з правостороннім розташуванням керма, які ввезені волонтерами або як міжнародна благодійна допомога.

На думку авторів, ця ініціатива допоможе частково закрити потребу ЗСУ в автівках. Оскільки після прийняття законопроекту волонтери зможуть ввозити пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі з Великобританії.

Нардепи пропонують дозволити ввозити в Україну авто з правим кермом для військових на період воєнного стану і протягом 90 днів після його скасування.

Нагадаємо, у Раді пропонують спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.