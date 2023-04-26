RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинским военным хотят разрешить ездить на "необычных" машинах

Фото: военным могут разрешить использовать авто с правым рулем (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинским военным хотят разрешить ездить на автомобилях с правым рулем. Соответствующую инициативу уже зарегистрировали в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта №9238.

Народные депутаты отмечают, что большинство автомобилей, которые сейчас используют защитники на фронте, были ввезены в Украину из-за границы. Верховной раде предлагают разрешить военным использовать автомобили с правосторонним расположением руля, которые ввезены волонтерами или как международная благотворительная помощь.

По мнению авторов, эта инициатива поможет частично закрыть потребность ВСУ в машинах. Поскольку после принятия законопроекта волонтеры смогут ввозить пикапы, внедорожники, микроавтобусы и различные спецавтомобили из Великобритании.

Нардепы предлагают разрешить ввозить в Украину авто с правым рулем для военных на период военного положения и в течение 90 дней после его отмены.

Напомним, в Раде предлагается упростить процедуру оформления статуса участника боевых действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаавто для ЗСУВСУ