UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українським військовим у Бахмуті передали десятки дронів та Starlink

Ілюстративне фото: українським військовим у Бахмуті передали десятки дронів та Starlink (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Бахмут, який зараз є одним з найбільш гарячих напрямків, відправили 83 дрони та десятки терміналів Starlink для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації в Telegram.

За інформацією відомства, до Бахмуту відправили 29 безпілотників Matrice, 52 Mavic та 2 Autel, які допоможуть українським захисникам обороняти місто від постійних російських атак. Кошти на дрони було зібрано завдяки пожертвам українців.

Також наші військові найближчим часом отримають десятки Starlink для того, щоб забезпечити у Бахмуті супутниковий зв'язок.

Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали, що росіяни зазнають значних втрат на Бахмутському напрямку.

Також ми писали, що окупанти знищили понад 4 тисячі житлових будинків у Бахмуті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьБахмутдрониStarlinkВійна Росії проти України