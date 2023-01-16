Украинским военным в Бахмуте передали десятки дронов и Starlink

В Бахмут, который сейчас является одним из наиболее горячих направлений, отправили 83 дрона и десятки терминалов Starlink для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации в Telegram .

По информации ведомства, в Бахмут отправили 29 беспилотников Matrice, 52 Mavic и 2 Autel, которые помогут украинским защитникам оборонять город от постоянных российских атак. Средства на дроны были собраны благодаря пожертвованиям украинцев.

Также наши военные в ближайшее время получат десятки Starlink для того, чтобы обеспечить в Бахмуте спутниковую связь.