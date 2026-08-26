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Українським вишам радять організувати навчання по суботах: у чому причина

12:36 26.08.2026 Ср
4 хв
До чого готуватись студентам цього року?
aimg Ірина Костенко
Новий навчальний рік може бути непростим (фото ілюстративне: Getty Images)

У новому навчальному році університетам рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи для цього суботні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на лист МОН до керівників закладів вищої освіти "Про організацію освітнього процесу в ЗВО під час осінньо-зимового періоду 2026/2027 років".

Головне:

  • Сучасні реалії: у п'ятий рік повномасштабної агресії РФ вишам необхідно перейти до стратегічного управління стійкістю (а не просто адаптації до викликів).
  • Попередній досвід: забезпечення якісного навчання в умовах системних загроз енергетичній інфраструктурі можливе лише за умов гнучкості, технологічності та алгоритмізації всіх процесів.
  • Оптимізація навчання: МОН пропонує ущільнити графік за рахунок суббот (восени 2026 року та навесні 2027 року), за потреби - продовжити навчальний процес влітку, а також активно використовувати дистанційний формат і цифровізацію.
  • Безпека й укриття: проведення занять в очному чи змішаному форматі має суворо орієнтуватися на місткість захисних споруд і їхню відповідність вимогам.
  • Умови для людей: вишам радять здійснити зонування матеріально-технічної бази, щоб концентрувати роботу, навчання та проживання студентів у найбільш захищених та енергоефективних будівлях.
  • Енергонезалежність: ЗВО рекомендують залучати альтернативні джерела живлення (генератори, газотурбінні установки, пічне опалення) та забезпечити стале функціонування комунальних мереж.

Чим важливий лист МОН

У листі МОН (від імені заступника міністра Миколи Трофименка) до керівників закладів вищої освіти зазначається, що п'ятий рік повномасштабної збройної агресії РФ проти України вимагає від системи вищої освіти:

  • не просто адаптації до викликів;
  • а переходу до стратегічного управління стійкістю.

"Досвід попередніх років довів, що забезпечення якісного освітнього процесу в умовах системних загроз енергетичній інфраструктурі можливе лише за умов гнучкості, технологічності та алгоритмізації всіх процесів", - йдеться у документі (від 20 серпня 2026 року).

Далі міститься низка рекомендацій МОН (пропозицій для ЗВО), що мають на меті сприяти:

  • належній підготовці до осінньо-зимового періоду 2026/2027 навчального року;
  • мінімізації освітніх втрат;
  • організації безпеки учасників освітнього процесу.

Так, наприклад, у МОН нагадали про доцільність докласти зусилля для:

  • залучення альтернативних джерел енергії та незалежних джерел живлення;
  • забезпечення вишів відповідним устаткуванням (резервні генератори, запаси пального до них, електрогенератори, газотурбінні та газопоршневі установки, запаси вугілля та дров для пічного опалення тощо);
  • забезпечення сталого функціонування комунальних мереж (опалення, освітлення, водовідведення/підведення тощо).
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Як пропонують оптимізувати навчання

Перш за все, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні:

  • восени 2026 року;
  • навесні 2027 року.

"Із можливим подовженням освітнього процесу влітку 2027 року (крім здобувачів освіти випускних курсів)", - додали в МОН.

За необхідності ЗВО радять проводити у дистанційному форматі:

  • навчальні заняття;
  • практичну підготовку;
  • контрольні заходи;
  • виконання індивідуальних завдань.

А в традиційному (очному) форматі - ті форми освітнього процесу, види навчальних занять або окремі освітні компоненти, які не можуть ефективно та якісно бути проведені дистанційно.

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При цьому орієнтуватись необхідно на те, скільки людей може вмістити наявне у приміщенні закладу освіти укриття.

"Для проведення в них окремих занять, вони мають відповідати мінімальним вимогам для належної організації освітнього процесу", - уточнили в МОН.

Крім того, міністерство нагадує про необхідність максимально цифровізувати навчальний контент із забезпеченням можливості асинхронного навчання.

Йдеться про доступ до:

  • завантажених лекцій;
  • лабораторних практикумів;
  • автономних засобів самоконтролю тощо.

Вишам рекомендують також здійснити зонування матеріально-технічної бази, щоб у разі критичного дефіциту енергоресурсів концентрувати навчання, роботу служб і проживання студентів у найбільш захищених та енергоефективних будівлях.

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