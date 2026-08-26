Українським вишам радять організувати навчання по суботах: у чому причина

У новому навчальному році університетам рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи для цього суботні дні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на лист МОН до керівників закладів вищої освіти "Про організацію освітнього процесу в ЗВО під час осінньо-зимового періоду 2026/2027 років".
Головне:
У листі МОН (від імені заступника міністра Миколи Трофименка) до керівників закладів вищої освіти зазначається, що п'ятий рік повномасштабної збройної агресії РФ проти України вимагає від системи вищої освіти:
"Досвід попередніх років довів, що забезпечення якісного освітнього процесу в умовах системних загроз енергетичній інфраструктурі можливе лише за умов гнучкості, технологічності та алгоритмізації всіх процесів", - йдеться у документі (від 20 серпня 2026 року).
Далі міститься низка рекомендацій МОН (пропозицій для ЗВО), що мають на меті сприяти:
Так, наприклад, у МОН нагадали про доцільність докласти зусилля для:
Перш за все, керівникам закладів вищої освіти рекомендують розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні:
"Із можливим подовженням освітнього процесу влітку 2027 року (крім здобувачів освіти випускних курсів)", - додали в МОН.
За необхідності ЗВО радять проводити у дистанційному форматі:
А в традиційному (очному) форматі - ті форми освітнього процесу, види навчальних занять або окремі освітні компоненти, які не можуть ефективно та якісно бути проведені дистанційно.
При цьому орієнтуватись необхідно на те, скільки людей може вмістити наявне у приміщенні закладу освіти укриття.
"Для проведення в них окремих занять, вони мають відповідати мінімальним вимогам для належної організації освітнього процесу", - уточнили в МОН.
Крім того, міністерство нагадує про необхідність максимально цифровізувати навчальний контент із забезпеченням можливості асинхронного навчання.
Йдеться про доступ до:
Вишам рекомендують також здійснити зонування матеріально-технічної бази, щоб у разі критичного дефіциту енергоресурсів концентрувати навчання, роботу служб і проживання студентів у найбільш захищених та енергоефективних будівлях.
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