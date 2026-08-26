Украинским вузам советуют организовать обучение по субботам: в чем причина

В новом учебном году университетам рекомендуют рассмотреть возможность уплотнения графика образовательного процесса, используя для этого субботние дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо МОН к руководителям заведений высшего образования "Об организации образовательного процесса в ЗВО во время осенне-зимнего периода 2026/2027 годов".
Главное:
В письме МОН (от имени заместителя министра Николая Трофименко) к руководителям заведений высшего образования отмечается, что пятый год полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины требует от системы высшего образования:
"Опыт предыдущих лет доказал, что обеспечение качественного образовательного процесса в условиях системных угроз энергетической инфраструктуре возможно только при гибкости, технологичности и алгоритмизации всех процессов", - говорится в документе (от 20 августа 2026 года).
Далее содержится ряд рекомендаций МОН (предложений для ЗВО), имеющих целью способствовать:
Так, например, в МОН напомнили о целесообразности приложить усилия для:
Прежде всего, руководителям заведений высшего образования рекомендуют рассмотреть возможность уплотнения графика образовательного процесса, используя субботние дни:
"С возможным продлением образовательного процесса летом 2027 года (кроме соискателей образования выпускных курсов)", - добавили в МОН.
При необходимости ЗВО советуют проводить в дистанционном формате:
А в традиционном (очном) формате - те формы образовательного процесса, виды учебных занятий или отдельные образовательные компоненты, которые не могут быть эффективно и качественно проведены дистанционно.
При этом ориентироваться необходимо на то, сколько людей может вместить имеющееся в помещении учебного заведения укрытие.
"Для проведения в них отдельных занятий, они должны отвечать минимальным требованиям для надлежащей организации образовательного процесса", - уточнили в МОН.
Кроме того, министерство напоминает о необходимости максимально цифровизировать обучающий контент с обеспечением возможности асинхронного обучения.
Речь идет о доступе:
Вузам рекомендуют также провести зонирование материально-технической базы, чтобы в случае критического дефицита энергоресурсов концентрировать обучение, работу служб и проживание студентов в наиболее защищенных и энергоэффективных зданиях.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие специальности - самые популярные среди поступающих в 2026 году.
Кроме того, мы объясняли, как с 1 сентября вырастут стипендии в вузах и колледжах.
Читайте также о второй волне поступления на контракт - на кого она рассчитана и можно ли получить грант на обучение.