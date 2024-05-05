ua en ru
Нд, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українським пенсіонерам з Криму спростили механізм виплати пенсій: що змінилось

Україна, Неділя 05 травня 2024 20:26
UA EN RU
Українським пенсіонерам з Криму спростили механізм виплати пенсій: що змінилось Фото: пенсіонерам з Криму спростили механізм виплати пенсій (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українським пенсіонерам з тимчасово окупованого Криму спростили механізм нарахування та виплати пенсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Лубінець заявив, що парламентом було ухвалено закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України".

Йдеться про усунення дискримінаційної норми про нарахування пенсій для громадян з АР Крим і м. Севастополя після підтвердження про неотримання такими особами пенсії в Росії, що в умовах повномасштабного вторгнення та розриву усіх дипломатичних відносин з РФ є неможливим.

Що змінилось

Закон передбачає спрощення механізму відновлення виплат для осіб з АР Крим і м. Севастополя. Зокрема, скасували вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду країни-агресора.

"Таким чином, відтепер пенсії призначатимуть за заявою особи, в якій зазначатиметься, що вона не отримувала виплат від РФ, при цьому жодних підтверджень від російського Пенсійного фонду не потрібно", - підкреслив Лубінець.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українці можуть подати заявку на отримання житлової субсидії "в один клік".

Крім того, в матеріалі РБК-Україна ми пояснювали, що варто зробити, якщо вам не подовжили субсидію автоматично.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни ударили по Харкову трьома бомбами: з'явилися фото з місця обстрілу
Росіяни ударили по Харкову трьома бомбами: з'явилися фото з місця обстрілу
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках