Українським біженцям полегшать життя у Швеції: що зміниться

Як заявила міністр міграції Марія Малмер Стенергард, українці отримують повний доступ до медичного обслуговування, зокрема доступ до стоматологічної допомоги. Крім того, вони матимуть можливість наглядати за дітьми та перебувати у відпустці для догляду за дитиною.

"Використовуючи свій номер соціального страхування, вони також можуть отримати банківський ідентифікатор, який полегшує контакти з владою та, наприклад, з дитячою школою", - додала вона.

Це стосується українців, які мають посвідку на проживання у Швеції за правилами ЄС. Сьогодні вони мають прожити у Швеції три роки, перш ніж їх можна буде вписати у регістр населення та отримати номер соціального страхування. Але уряд планує змінити цю умову, щоб українці могли зареєструватися за рік. Уряд хоче, щоб нові правила набули чинності 1 листопада.

Українці, які зареєструються, також можуть брати участь у програмі агентства з працевлаштування, яка є підтримкою та заходами щодо вивчення шведської мови та пошуку роботи. Тоді вони отримають більше грошей. Сьогодні українці можуть отримувати від Шведської міграційної агенції добову допомогу, яка становить 71 шведську крону на день (7 євро), а за участю програмі отримуватимуть 308 шведських крон (30 євро).

Але українці не матимуть права на усі пільги. Наприклад, вони не можуть отримувати допомогу на дитину чи житлову допомогу.

Біженці з України

Нагадаємо, за даними ООН, у березні 2024 року кількість біженців з України по всьому світу становила 6,486 млн осіб, з яких 5,983 млн - у Європі. Протягом 2023 року їхня кількість збільшилася приблизно на 200 тисяч осіб.

У 2024 роіці очікується подальший відтік біженців на 200 тисяч осіб. НБУ прогнозує, що у 2025 році повернуться 400 тисяч людей.