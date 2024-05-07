Украинским беженцам будет легче жить в Швеции: что изменится

Как заявила министр миграции Мария Малмер Стенергард, украинцы получают полный доступ к медицинскому обслуживанию, в том числе доступ к стоматологической помощи. Кроме того, они получат возможность присматривать за детьми и находиться в отпуске по уходу за ребенком.

"Используя свой номер социального страхования, они также могут получить банковский идентификатор, который облегчает контакты с властями и, например, с детской школой", - добавила она.

Это касается украинцев, которые имеют вид на жительство в Швеции по правилам ЕС. Сегодня они должны прожить в Швеции три года, прежде чем их можно будет вписать в регистр населения и получить номер социального страхования. Но правительство планирует изменить это условие, чтобы украинцы могли зарегистрироваться через год. Правительство хочет, чтобы новые правила вступили в силу 1 ноября.

Украинцы, которые зарегистрируются, также могут участвовать в программе агентства по трудоустройству, которая представляет собой поддержку и мероприятия по изучению шведского языка и поиску работы. Тогда они получат больше денег. Сегодня украинцы могут получать от Шведского миграционного агентства суточное пособие, которое составляет 71 шведскую крону в день (7 евро), а при участии программе будут получать 308 шведских крон (30 евро).

Но украинцы не будут иметь право на все льготы. Например, они не могут получать пособие на ребенка или жилищное пособие.

Беженцы из Украины

Напомним, по данным ООН, в марте 2024 года количество беженцев из Украины по всему миру составило 6,486 млн человек, из которых 5,983 млн - в Европе. В течение 2023 года их количество увеличилось примерно на 200 тысяч человек.

В 2024 году ожидается дальнейший отток беженцев на 200 тысяч человек. НБУ прогнозирует, что в 2025 году вернутся 400 тысяч человек.